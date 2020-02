Peste 60 de turisti, recuperati de pe munte de salvamontisti, in ultimele 24 de ore

Ziare.

"In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, direct sau prin Sistemul National de Urgenta SNAU 112, s-au primit 61 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a echipelor Salvamont (...). Dupa acordarea primului ajutor, stabilizare si transport de la locul evenimentului de catre salvamontisti, 42 dintre aceste cazuri au fost trimise catre unitatile spitalicesti cu ambulantele (...), restul, considerate mai usoare fiind indrumate catre spital pentru control suplimentar, cu masinile apartinatorilor", se arata intr-o postare de pe contul de Facebook al Dispeceratului National Salvamont.Conform sursei citate, in acelasi interval de timp s-au primit si 81 de apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre zona montana."Si ziua de astazi va fi caracterizata tot prin acelasi numar foarte mare de turisti pe munte, pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, dar si in afara acestora, fapt ce determina echipele Salvamont sa asigure asistenta de salvare la un nivel de personal sporit, peste 450 de salvamontisti fiind la datorie pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, in zonele alpine si in cabinetele medicale din cele peste 90 de baze si posturi Salvamont", se mai arata in postare.