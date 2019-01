Salvamontistii acuza Jandarmeria Montana ca se lauda cu reusitele lor, fara macar sa participe la actiuni

Ziare.

Dezvaluirea a fost facuta intr-un comunicat mai putin obisnuit postat pe Facebook de Salvamont Romania, care "dezaproba practicile incorecte folosite de catre Jandarmeria Montana", care "isi atribuie si promoveaza in presa" actiuni de salvare realizate de catre salvamontisti."Ultima situatie de acest gen a avut loc in ziua de joi 24 ianuarie, cand jandarmii montani au emis comunicate catre presa scrisa si audiovizual, atribuindu-si salvarea a zeci de oameni blocati in telegondola din Sinaia sau coborati de la cota 2000., care au organizat turistii in grupuri ce au fost coborate pe schiuri, pe jos sau cu masinile de batut zapada Salvamontistii din Sinaia declara cala poalele muntelui, moment in care salvamontistii aveau in derulare un alt caz, cu o persoana cu probleme medicale, caz la care", se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a Salvamont Romania.Mai mult, in postare se arata ca "astfel de situatii sunt o, se repeta la nivelul intregii tari, de ani de zile, de la aparitia jandarmilor pe munte"."Desi salvamontistii au avut incercari repetate pentru solutionarea amiabila a acestui tip de situatii, in cadrul comisiilor comune constituite la nivelul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, din motive necunoscute de noi,In conformitate cu prevederile legale, salvarea persoanelor din zona montana care au probleme medicale sau carora le poate fi afectata starea de sanatate, este atributia structurilor Salvamont, care pot solicita, prin Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, resurse suplimentare, ambulante, elicopter, resurse umane si altele cu care sa finalizeze actiunea de salvare", se precizeaza in comunicatul citat.Rabufnirea salvamontistilor a venit dupa ce 30 de persoane au ramas blocate pe munte, joi dimineata, din cauza conditiilor meteo nefavorabile care au condus la blocarea telegondolei Carp.La randul sau,a scris: "Am participat la intreaga operatiune, nu am vazut nici macar un jandarm pe schiuri, in schimb mii de multumiri salvamontului si celor de la domeniul schiabil pentru buna organizare".Si, unul dintre cei coborati azi din gondola, a confirmat ca nici el nu a vazut azi jandarmi montani. "Azi am fost acolo si am coborat in spatele ratrack-ului (cam 30-40 de persoane) ..cu un bun schior, probabil din Sinaia si un salvamontist...pentru conformitate am postat (public) pe FB asta...ce s-a intamplat cu alte persoane (erau si pantofari) ...nu stiu... (...) ".C.B.