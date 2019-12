Salvamontistii anunta ca a doua zi de Craciun a fost "o zi de foc", cu 39 de interventii

Ziare.

"Si a doua Zi de Craciun a fost o zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara, zi plina de activitate, acestia fiind solicitati sa intervina la 39 de evenimente.Astfel, in ultimele 24 de ore prin Dispeceratul National Salvamont au fost primite si redirectionate catre echipele Salvamont urmatoarele apeluri de urgenta:6 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 6 apeluri pentru Salvamont Predeal, 5 apeluri pentru Salvamont Gorj, 5 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 4 apeluri pentru Salvamont Alba, 3 apeluri pentru Salvamont Busteni, 2 apeluri pentru Salvamont Caransebes, 2 apeluri pentru Salvamont Maramures, 1 apel pentru Salvamont Mures, 1 apel pentru Salvamont judetul Brasov, 1 apel pentru Salvamont Municipiul Brasov, 1 apel pentru Judetul Suceava, 1 apel pentru Judetul Neamt si 1 apel pentru Judetul Sibiu", scrie Salvamont Romania pe Facebook.Salvamontistii spun ca principalele cauze ale accidentarilor au fost reglarea necorespunzatoare a legaturii de schi si folosirea de mijloace improvizate de alunecare pe zapada."Principalele cauze ale evenimentelor, identificate de salvamontisti, au fost reglarea necorespunzatoare a legaturii de schi, folosirea de mijloace improvizate de alunecare pe zapada si gradul mare de incarcare al putinelor partii functionale cu practicanti ai sporturilor de iarna.In aceasta perioada de varf de sezon turistic de iarna, peste 400 de salvamontisti se afla, zilnic, la datorie, in cca 100 de baze si posturi Salvamont din zonele turistice montane. Salvamont Romania va indeamna la precautie si responsabilitate in derularea activitatilor montane si va doreste un final de an linistit si zile frumoase pe carari de munte!", precizeaza Salvamont Romania.