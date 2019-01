Salvamontistii anunta un numar "ingrijorator de mare" de accidente in zonele turistice, in ultimele 24 de ore

Ziare.

com

Din nou, o zi de foc pentru cei peste 300 de salvamontisti prezenti la datorie pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, in zonele cu afluenta turistica mare si in cabinetele medicale ale bazelor si posturilor Salvamont."Au fost solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de accidente. Astfel, ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, s-au primit 77 apeluri de urgenta", au transmis, vineri, reprezentantii Salvamont Romania.Potrivit acestora, cele mai multe apeluri de urgenta, respectiv 15, au fost pentru salvamontistii din Brasov. De asemenea, s-au mai primit 31 apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre zona montana."Pana la finalul vacantei scolare, salvamontistii vor ramane, cu efective sporite de serviciu pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna si in cabinetele medicale ale bazelor si posturilor Salvamont", au mai transmis salvamontistii.Acestia recomanda la responsabilitate in desfasurarea activitatilor montane.