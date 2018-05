Salvamontistii au avut mult de munca de 1 Mai. Un barbat, salvat dupa ce a stat o noapte deasupra unei prapastii

Ziare.

com

Una dintre cele mai grele interventii a fost pentru salvarea unui turist de 43 ani care a ramas blocat, impreuna cu cainele sau, deasupra unui perete de aproape 200 metri, in masivul Ceahlau.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Salvamont Neamt, alerta a fost data luni seara, in jurul orei 22:00, de prietenii turistului care se ratacise de grup in zona Curmaturii la Scaune - Curmatura Stanilelor Mari.S-a intervenit cu o echipa operativa care a plecat din Baza Durau, unitatea canina speciala de cautare si cu o echipa plecata simultan din Baza Salvamont Dochia. In jurul orei 23:50, unul dintre salvatorii montani, aflat in peretele Curmaturii Stanilelor, a reperat acustic victima undeva in peretii de deasupra canionului Cheia Mare - Piatra Sura. S-a efectuat traversarea canionului si in jurul orei 01:00, o echipa de interventie a ajuns in partea expusa a varfului Piatra Sura, unde a gasit victima, fara afectiuni medicale."Barbatul de 43 de ani, din judetul Neamt, se ratacise de grup in cursul dupa-amiezii in timp ce cobora de la Cabana Dochia, pe un traseu nemarcat, impreuna cu cainele sau, dupa escaladarea mai multor valcele inclinate si brane stancoase, ce nu mai puteau fi coborate fara echipament special. Au ramas blocati in noapte deasupra unor pereti de aproape 200 metri.In scurt timp, echipa de salvare avea sa realizeze ca extragerea celor doi din acea zona necesita echipa de suport si echipament suplimentar. La ora 03:30, echipa suport cu echipament special de iluminat, corzi de 200 metri lungime si mult echipament tehnic, dar si medical a facut jonctiunea cu celelalte echipe. S-a intrat direct prin canion escaladand cascadele pentru a suplimenta si asista coborarea. Au urmat lansari tehnice ale salvatorilor, ale victimelor, rapelurile de evacuare ale celor care asigurau asistenta atelierelor de asigurare", se precizeaza in postare.Potrivit sursei citate, operatiunea de salvare s-a terminat in jurul orei 08:00, dupa zece ore de interventie pe teren accidentat si in noapte.