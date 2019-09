Salvamontistii avertizeaza ca muntele ucide: 32 de oameni si-au pierdut viata in aceasta vara

Ziare.

Mai exact, 32 de oameni si-au pierdut viata in aceasta vara pe crestele muntilor din Romania, potrivit unei centralizari realizate de Ziare.com din rapoartele Salvamont Romania. Cel mai recent bilant transmis de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania arata ca 10 persoane au murit pe munte in luna august. Anterior, aceeasi sursa anuntase ca 7 oameni au pierit pe creste in luna iulie si 15 in iunie.Vara este caracterizata ca o perioada cu activitate turistica intensa, cu un numar foarte de turisti pe munte.Salvamontistii au avut in cele trei luni de vara nu mai putin de 1.896 de actiuni de salvare. In urma acestora, au fost salvate de pe munte 2.399 de persoane in iunie, iulie si august, potrivit calculelorB.B.