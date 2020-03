Salvamontistii cauta de aseara un turist pierdut in Bucegi. Pericol mare de avalansa

Ziare.

"Echipele Salvamont Busteni, Salvamont Prahova si Salvamont Brasov intervin pentru cautarea-salvarea unei persoane ratacite in masivul Bucegi.Alarma a fost data aseara de turistul ratacit, acesta nu a putut oferi detalii unde se afla, telefonul aflat cu acumulatorul la 4% inchizandu-se imediat.Salvamontistii au declansat actiunea de cautare imediat, actionand pe cele doua directii estimate ca fiind posibil sa fie alese pentru retragere de catre cel ratacit, spre Busteni, respectiv spre Rasnov", transmite pe Facebook Dispeceratul National Salvamont.Salvamontistii precizeaza ca actiunea este deosebit de dificila, pentru ca in zona ninge, stratul de zapada nou cazuta este foarte mare si exista pericol de producere a avalanselor.Amintim ca un turist strain a murit vineri in Fagaras, dupa ce a fost surprins de o avalansa B.B.