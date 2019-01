Salvamontistii cauta pe Facebook nume pentru cainele lor de avalansa

Ziare.

"Imi trebuie un nume pe care sa fiu strigat, atunci cand lucrez, pe munte si acasa". Asa suna anuntul facut de salvamontisti , iar internautii sunt provocati sa gaseasca un nume pentru patrupedul din rasa Border Collie care va face parte din prima unitate canina de avalansa din Prahova.Printr-o postare facuta pe Facebook de catre salvamontisti, oamenii sunt indemnati sa-l ajute pe cel care va fi coordonatorul cainelui sa-i gaseasca patrupedului care va cauta victime in avalansa un nume."Sunt viitorul caine de avalansa de la Salvamont Prahova. Inca nu am un nume... Il ajutati pe Sergiu Frusinoiu, viitorul meu conductor, sa imi gaseasca un nume? Numele meu de canisa este, dar imi trebuie un nume pe care sa fiu strigat, atunci cand lucrez, pe munte si acasa. Promit sa fiu un caine destoinic, pe care sa-l iubeasca toti colegii salvatori montani din Bucegi!", scrie in postare.Aproape 200 de persoane au comentat si au venit cu propuneri. Printre numele propuse se numara Carp, Hope sau Scanteie."Bucegi sau salvalus (catelus + salvator) ", scrie o internauta."Arpi Nistor Hope, cred ca ti s-ar potrivi", adauga o alta persoana.O femeie crede ca i s-ar potrivi numele "Omu", pentru ca valoreaza cat un om sau chiar mai mult intr-o operatiune de salvare si pentru ca este posibil sa salveze oameni pe cele mai inalte varfuri, precum Varful Omu."Legend e un nume superb! Eu l-as folosi. Mai ales daca va deveni un faimos caine de avalansa", scrie un alt utilizator.Prima unitate canina de avalansa a aparut in Romania in 2013, dupa ce seful Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a obtinut brevetul in Franta."Prima unitate canina am fost eu cu Helios, in 2013, dupa ce am obtinut brevetul in Franta. A fost o lupta permanenta atunci. Am fost 39 de echipaje pe 20 de locuri. Am avut emotii de mai multe ori. A mai fost o incercare sa existe in Romania unitate canina de avalansa, in 1978, atunci au fost primele incercari, dar nu s-a concretizat", a declarat Ion Sanduloiu.Acesta a reusit sa puna la punct, din 2015, un sistem de brevetare pentru unitati canine de avalansa.In acest moment, exista in tara 13 caini de avalansa in opt judete, cu 9 coordonatori.