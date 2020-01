Salvamontistii cer sa li se permita folosirea mijloacelor acustice si luminoase in interventii

Ziare.

com

Salvamontistii anunta ca, doar in 2019, au fost salvate aproape 8.300 de persoane."Masina de interventie a salvamontistilor din Maramures, accidentata in trafic in timp ce se deplasa la un caz de o deosebita gravitate. In urma cercetarilor efectuate de Politia Rutiera, toata vina a apartinut autovehiculului care a intrat in masina Salvamont.Dupa aproape cinci ani, cu zeci de ore de discutii si de avize favorabile obtinute, poate, in aceasta legislatura parlamentara va fi aprobat si amendamentul prin care sa se permita folosirea mijloacelor de semnalizare acustica si vizuala care asigura prioritate si siguranta in trafic pe timpul deplasarii la actiunile de salvare", au transmis, luni, salvamontistii.Potrivit acestora, legislatia impune dotarea echipelor Salvamont cu ambulante pentru transportul echipelor medicale si a accidentatilor, dar legislatia rutiera nu a fost actualizata si nu nominalizeaza, inca, Salvamont-ul intre institutiile statului cu drept de folosinta a acestor mijloace de semnalizare a prioritatii in trafic."Salvamont-ul, singura institutie abilitata legal pentru salvarea persoanelor accidentate pe munte, se afla sub coordonarea operativa a Departamentului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului de Interne si este organizat ca institutie publica apartinand administratiei publice judetene sau locale", au mai transmis salvamontistii.Acestia au precizat ca, doar in 2019, au salvat 8.297 de persoane, in 7.170 de interventii."Structurile Salvamont au demonstrat ca desfasoara o activitate de salvare la un nivel foarte bun, corespunzator cerintelor mereu impuse de dezvoltarea turismului si activitatilor economice din zona montana", au mai precizat salvamontistii.