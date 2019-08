Trupul alpinistului Zsolt Torok, coborat de pe munte de echipele Salvamont, dupa ce elicopterul n-a intervenit din cauza vremii

Ziare.

"Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, elicopterul solicitat pentru evacuarea alpinistului decedat in zona Varfului Negoiu nu a putut interveni. Se va face evacuarea acestuia pe cale terestra, de catre echipele Salvamont", a anuntat, sambata seara, seful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David.La randul lor, salvamontistii din Arges, care au participat la cautarea alpinistului, au transmis ca operatiunea a fost "cumplita"."Sarcina pe care am avut-o astazi a fost cumplita! Este dureros sa pierzi un prieten adevarat. Am sperat, ne-am rugat pentru el, dar moartea a fost mai puternica si ni l-a smuls dintre noi. A fost un om minunat si va ramane vesnic in inimile noastre. Il vom pastra in inimile noastre tot restul vietii. Dumnezeu sa-l ierte si sa-i primeasca sufletul in gradina sa, sa dea putere familiei sa treaca peste aceste clipe grele si sa le ofere mangaiere in aceste momente dureroase", au transmis, pe pagina de Facebook , salvamontistii din Arges.Cunoscutul alpinist aradean Zsolt Torok a murit, sambata, in Muntii Fagaras, trupul sau fiind gasit in apropiere de Varful Negoiu Salvamontisti si jandarmi din judetele Sibiu si Arges, sprijiniti de un elicopter al MAI, l-au cautat mai multe ore, dupa ce sotia sa i-a anuntat disparitia.Alpinistul Zsolt Torok avea o experienta de 30 de ani si numeroase premiere mondiale la activ.