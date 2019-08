Trupul alpinistului Zsolt Torok, coborat in miez de noapte de pe munte

Ziare.

com

"Evacuarea turistului decedat in zona Varfului Negoiu s-a finalizat in jurul orei 01:00, in noapte, si s-a realizat pe cale terestra. Corpul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala de la Sibiu", a explicat Adrian David.Potrivit sursei citate, alpinistul a fost cautat sambata de salvamontisti si jandarmi din judetele Sibiu si Arges, dar si cu un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne.Zsolt Torok era unul dintre cei mai cunoscuti alpinisti romani.Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a reactionat pe pagina sa de socializare, in urma decesului alpinistului. "Ramas bun, prieten drag... Dumnezeu sa te odihneasca in pace!", a scris Fifor pe Facebook.