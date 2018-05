Trupul salvamontistului ucis de avalansa in Muntii Calimani a fost gasit dupa 6 luni

Ziare.

"Trupul a fost gasit la 1,8 metri sub zapada, in zona de cautare, pe un teren accidentat. In aceasta zona zapada atinge in unele locuri si trei metri. Astazi (miercuri - n.red.) la cautari au participat opt salvamontisti de la Vatra Dornei", a declarat seful Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petrica Ariciuc.Salvamontistii au reluat de mai multe ori cautarile, insa abia dupa aproape 6 luni l-au gasit din cauza stratului mare de zapada.Trupul fostului pompier si salvamontist din Vatra Dornei a fost gasit la o saptamana dupa ce autoritatile locale din Saru Dornei au sfintit un monumentului inchinat salvamontistilor Nathalie Renee Josse si Sorin Liviu Pandelea, surprinsi de avalansa in data de 1 decembrie 2017.Pe 1 decembrie 2017 in zona Gura Haitii din muntii Calimani a avut loc o avalansa care a surprins trei salvamontisti - doi barbati si o femeie, care coborau din Varful Pietrosul, dupa ce au arborat drapelul Romaniei. La coborare, din cauza temperaturilor ridicate, zapada moale a luat-o la vale, surprinzandu-i pe cei trei salvamontisti, in timp ce acestia se aflau intr-o zona deschisa.Abia dupa trei ore de la producerea avalansei unul dintre cei trei salvamontisti, un barbat de 36 de ani, a reusit sa ia legatura cu colegii sai si sa anunte incidentul.Mai multe echipe de cautare au pornit spre zona in care s-a petrecut accidentul si dupa doua ore de cautari au reusit sa-l gaseasca pe salvamontistul care sunase si ceruse ajutor.O ora mai tarziu, in zapada a fost gasit si trupul femeii de 30 de ani care facea parte din grup, insa cu toate manevrele de resuscitare efectuate de salvatori, medicii au fost nevoiti sa constate decesul acesteia.Cautarile celui de-al treilea barbat au continuat mai bine de sapte ore, insa au fost oprite din cauza viscolului puternic.Autoritatile au fost nevoite sa anuleze de mai multe ori cautarile barbatului din cauza riscului foarte mare de producere a unei noi avalanse.Cei trei trei - doi barbati, angajati ai Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava, Detasamentul din Vatra Dornei si o femeie, erau alpinisti si salvamontisti voluntari.