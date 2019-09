Turist olandez ranit, dus cu targa 5 km in Bucegi (Video)

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Dambovita, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga si salvamontistii au intervenit miercuri in muntii Bucegi, unde un cetatean olandez in varsta de 62 de ani, aflat intr-o drumetie pe bicicleta impreuna cu mai multi prieteni pe traseul montan Valea Dorului - Bolboci, cu un grad de dificultate mediu, a cazut.Barbatul s-a ranit si nu a mai putut continua drumul."Ajunsi la fata locului, jandarmii montani si salvamontistii i-au acordat turistului masurile de prim-ajutor, deoarece aceasta prezenta o posibila fractura la piciorul stang si era panicat.Din cauza traseului greu accesibil cu autoturismul, salvatorii montani au transportat barbatul accidentat pe o distanta de aproximativ 5 km cu o targa, pana la DJ 714, in apropierea cabanei Bolboci, de unde a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste", arata sursa citata.