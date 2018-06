Turisti salvati de salvamontisti dupa ce GPS-ul i-a trimis din greseala in salbaticie

Ziare.

Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a scris pe pagina de socializare a institutiei ca masinile au ramas blocate pe un drum izolat si inchis circulatiei, in namol, iar la unul dintre autoturisme s-a spart baia de ulei."S-au ghidat dupa GPS-ul masinii si s-au blocat in mijlocul salbaticiei, pe un drum izolat, impracticabil si pe care circulatia publica este interzisa si imposibila chiar pentru masini de teren nepreparate.Rezultatul a fost: patru ore de interventie a echipei Salvamont si a unui echipaj al postului de jandarmi din Ceahlau, o masina distrusa cu baia de ulei sparta si care a trebuit abandonata in padure.In final, doar una din masini a fost scoasa la asfalt, ocupantii celeilalte fiind condusi in siguranta de noi, in statiunea Durau, si cazati la o pensiune", a declarat Raul Papalicef.In minivacanta de 1 iunie, salvamontistii nemteni au avut 5 interventii majore pentru a salva turisti in Ceahlau care fie s-au ratacit, fie au suferit fracturi sau acuzau stari de epuizare fizica.