Alpinistul Zsolt Torok a fost gasit mort in zona Varfului Negoiu - UPDATE

"Din pacate, a fost gasit decedat. A cazut printre stanci in zona Varfului Negoiu", au precizat reprezentantii Salvamont Sibiu.Cautarile au inceput imediat dupa anuntarea disparitiei si in actiune au fost implicati salvamontisti si jandarmi din judetele Sibiu si Arges, dar si un elicopter al MAI. Arad Online scrie ca, potrivit sotiei sale, alpinistul era plecat de trei zile, ea confirmand totodata decesul. Se pare ca barbatul ar fi cazut de pe o creasta foarte abrupta.La randul sau, si ministrul de Interne, Mihai Fifor, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj de ramas bun de la Zsolt Torok.Si Salvamont Romania a transmis un mesaj, pe pagina de Facebook: "Crestele muntilor si alpinismul romanesc sunt mai sarace si mai triste de acum".In 2016, Zsolt Torok a urcat cinci varfuri in Himalaya, iar in trei dintre ascensiuni i-a fost alaturi Vlad Capusan.Cei doi au realizat in 2016 in Himalaya doua premiere nationale si o premiera mondiala, in acest caz fiind primii oameni care au ajuns pe Peak 5 din regiunea Makalu, un munte inalt de 6.421 de metri, care nu a mai fost urcat de nimeni pana in acel moment, in conditiile in care varful a fost deschis ascensiunii in 2003.In 2013, Zsolt Torok a condus expeditia romaneasca ce a ajuns pe Nanga Parbat, 8.126 de metri, considerata cea mai mare performanta in alpinismul romanesc. Zsolt Torok este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati alpinsti romani la nivel mondial, realizator al mai multor premiere. Printre altele, a fost pe Maratonul Marilor Pereti, Trilogia Alpilor si pe K2.