Un barbat si o femeie insarcinata au cazut cu ATV-ul intr-o rapa pe drumul spre Cota 1400

Ziare.

com

"Persoane cazute cu ATV-ul in rapa la aproximativ 8 metri, Sinaia, drumul spre Cota 1400; un barbat si o femeie gravida - constienti. Actioneaza un echipaj de pompieri si unul de prim ajutor. Intervine si Serviciul Salvamont", precizeaza ISU Prahova.Conform sursei citate, este vorba despre un barbat de 23 de ani si o femeie de 25 de ani, care este insarcinata in luna a cincea. Cei doi sunt de nationalitate spaniola."Persoanele au fost extrase, prezinta diferite traumatisme si sunt asistate medical la fata locului", mai informeaza ISU Prahova.Citeste si Peste 60 de turisti, recuperati de pe munte de salvamontisti, in ultimele 24 de ore