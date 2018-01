Un barbat de 30 de ani din Bucuresti a fost luat de avalansa in Bucegi: UPDATE Salvatorii spun ca este imposibil ca el sa fi supravietuit

UPDATE

Turistul facea parte dintr-un grup de cinci persoane si se afla intr-o zona foarte dificila.Salvatorii montani au dubii ca ar mai fi in viata, in conditiile in care valul de zapada care a venit peste el l-a dus intr-o vale adanca de cateva sute de metri, iar cei care il insoteasu i-au gasit ruscacul si casca.Seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca turistul se afla pe munte impreuna cu alte patru persoane, celelalte patru scapand nevatamate."Este cazut undeva in Valea Costilei. Am incercat sa luam legatura cu el, dar nu se poate", a spus Haiduc.Valul de zapada l-a purtat pe barbat intr-o rapa de peste 500 de metri. Doi dintre cei care il insoteau au urcat la Costila, de unde au fost recuperati de salvamontisti si dusi la refugiul Salvamont.Ceilalti doi, care au vazut cum barbatul este luat de avalansa, au coborat pana in locul unde valul de zapada s-a oprit, unde s-au intalnit cu niste alpinisti, insa nu l-au gasit pe barbat, in schimb au gasit rucacul si casca pe care acesta le purta.Gheorghe Haiduc a spus ca, avand in vedere aceasta situatie, sunt foarte putine sanse ca turistul ca mai fie in viata.Echipe de salvamontisti si jandarmi montani continua cautarea turistului.