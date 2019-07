Un turist a murit in Muntii Rodnei. Salvamontistii nu au putut interveni pentru ca au masinile puse sub sechestru

Ziare.

Seful Serviciului Salvamont al Primariei Borsa, Ion Timis, a declarat, vineri, ca daca salvamontistii ar fi ajuns cu masinile la timp, nu cu o intarziere de o peste o ora, ar fi crescut sansele ca manevrele de resuscitare ale turistului sa aiba succes."Am fost solicitati sa intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat in stop cardio-respirator, la 100 de metri de statia meteo din Muntii Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de interventie, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, insa, disponibil.Din pacate, nu am avut masini de interventie montana pentru deplasare, deoarece un executor judecatoresc a pus joi dupa-amiaza sechestru asigurator pe toate masinile Primariei Borsa, inclusiv pe doua ale Salvamont.Am intervenit cu o ambulanta, apoi pe jos, cu doi paramedici, si am efectuat doua ore manevre de resucitare turistului dar, din pacate, s-a declarat decesul. Daca am fi ajuns mai repede cu masina, nu cu o ora intarziere, ar fi crescut sansele de salvare a barbatului. In astfel de cazuri o ora conteaza enorm", a spus Timis.Potrivit acestuia, trupul turistului decedat va fi coborat pe targa, la fel ca in urma cu 50 de ani."Am mai primit vineri alte trei solicitari de interventie la diverse cazuri pe care nu le-am putut onora din cauza sechestrului pe masinile Salvamont. Nu se poate asa ceva, s-a pierdut o viata de om din cauza unora", a subliniat seful Salvamont Borsa.Serviciul Salvamont Borsa isi desfasoara activitatea pe teritoriul Muntilor Rodnei - Pietrosu, Pasul Prislop, Complex Turistic, Stiol, Gargala, Musceta, Ineu.Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a declarat la randul sau ca sechestrul asigurator a fost dispus joi dupa-amiaza de un executor, la cererea Asociatiei Composesorale Borsa, cu care Primaria se afla in litigiu de mai multi ani."S-a pus sechestru, desi nu au acte in regula, pe toate masinile Primariei, dar si pe cele ale Salvamont, inclusiv pe o masina de teren dotata si echipata pentru deplasari pe munte. Cei de la Asociatia Composesorala Borsa trebuie sa se judece cu Directia Silvica Maramures pentru padure, nu cu Primaria Borsa", a subliniat edilul.Litigiul dintre Asociatia Composesorala Borsa si primarie a inceput in anul 2000 si are la baza o cerere de revendicare a 17.000 de hectare de padure. O decizie a instantei a obligat Comisia Locala de Fond Funciar Borsa sa efectueze punerea in posesie si incuviinteaza executarea silita a Primariei Borsa si plata unor penalitati de 1.000 de lei pe zi, retroactiv din 2014.