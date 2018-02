Elevele implicate in scandalul sexual cu profesorul de religie scapa pentru moment de sanctiuni, la solicitarea ministrului Educatiei

Ziare.

Acesta a mers vineri seara la Sibiu si a discutat despre acest caz cu directoarea unitatii scolare si cu conducerea Inspectoratului Scolar Judetean, potrivit unui comunicat remis AGERPRES."La solicitarea ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Nicolae Teclu Copsa Mica va lua in considerareefectuate de organele abilitate care il vizeaza pe fostul profesor de religie al scolii", informeaza un comunicat al liceului din Copsa Mica, transmis sambata AGERPRES.Initial, elevele fusesera sanctionate cu o mustrare scrisa si nota scazuta la purtare pentru ca au inregistrat filmul si l-au distribuit fara acord pe Internet, dupa cum a anuntat vineri, printr-un comunicat de presa, ISJ Sibiu. Ministrul Educatiei a venit la Sibiu si a cerut o analiza a cazului.Directoarea Liceului "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, Lucia Berger, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca "suspendarea sanctiunilor pentru eleve va fi discutata luni, in sedinta Consiliului de Administratie".Elevele ar putea fi totusi sanctionate daca ancheta penala va dovedi ca profesorul pe care l-au filmat este nevinovat."Daca profesorul va fi declarat nevinovat, sanctiunile pentru eleve vor fi solicitate a fi mai drastice. Fetele au incalcat Regulamentul si Legea Educatiei. (...) Regulamentul le interzice in mod explicit sa filmeze si sa posteze", a explicat, pentru AGERPRES, directoarea liceului.Tot la solicitarea ministrului Educatiei, elevele vor fi consiliate psihologic."Avand in vedere posibilele traume produse de incident elevelor clasei, conform solicitarii domnului ministru Valentin Popa, liceul le va asigura acestora consiliere psihologica prin personal specializat", se mai arata in comunicatul liceului din Copsa Mica.Profesorul de religie a demisionat chiar in ziua izbucnirii scandalului, dupa ce i s-a cerut demisia de catre fostul ministru al Educatiei Liviu Pop."Indiferent de rezultatul anchetei Politiei, care este in curs, este limpede ca profesorul in cauza a avut un comportament indecent (oricare ar fi circumstantele - inclusiv posibile boli - care l-au produs). Ora de curs nu se desfasura in conditii normale, demisia profesorului reprezentand doar o prima actiune fireasca in contextul dat", a informat sambata, tot printr-un comunicat, Ministrului Educatiei.Directoarea liceului din Copsa Mica il considera nevinovat pe fostul coleg, preotul profesor de religie.Deocamdata, singura ancheta care l-a declarat nevinovat pe preotul profesor de religie este cea a Mitropoliei Ardealului. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, preciza, dupa izbucnirea scandalului, ca potrivit anchetei Mitropoliei Ardealului profesorul de religie de la Copsa Mica este nevinovat, gestul fiind cauzat de o grava afectiune si nu unul obscen.Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, comisarul sef Tiberiu Ivancea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca ancheta in acest caz nu este finalizata, dar ca deocamdata "nu se confirma ce s-a spus initial".Un preot profesor de religie din Copsa Mica a fost filmat in timpul unei ore de curs, in luna ianuarie, fiind acuzat de elevele care l-au filmat si care au postat imaginile pe YouTube ca s-ar fi masturbat.