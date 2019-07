Scandal cu focuri de arma intr-un club din Mamaia

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, duminica, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca, in incinta unui local are loc un scandal."Deplasati la fata locului, politistii au stabilit faptul ca, in urma unui conflict spontan, o persoana necunoscuta ar fi tras in plan vertical ceea ce par a fi fost doua focuri de arma, fara a se fi inregistrat victime . In urma cercetarii la fata locului a fost descoperit un tub cartus", au precizat reprezentantii IPj Constanta.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.Politistii statiunii Mamaia, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase efectueaza verificari pentru a stabili ce s-a petrecut cu exactitate.