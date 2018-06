Scandalul Nationalizarii Pilonului II: Avocatul sefei NN Pensii sustine ca ASF nu a avut cvorum in sedinta in care a dat amenda record

Ziare.

Avocatul a explicat magistratilor ca vrea sa vada cum a fost convocata sedinta extraodinara in baza careia s-a dat amenda record si a solicitat depunerea unui set de acte interne, privind organizarea ASF. Raluca Tintoiu vrea sa demonstreze ca a suferit un prejudiciu de imagine si cere audierea a doi martori: un specialist in recrutare si unul in comunicare.Reprezentantii ASF s-au opus solicitarii de noi probe si arata ca ei nu mai pot da oricum banii inapoi, deoarece acestia au fost virati la bugetul de stat. Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 18 septembrie acest proces.Instanta insa urmeaza sa se pronunte astazi pe probele solicitate de Raluca Tintoiu si pe exceptia ridicata de ASF.ContextRaluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, a fost sanctionata de ASF cu 100.000 de lei la inceputul anului 2017, pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private.Totodata, ASF i-a retras autorizatia de director general. Autoritatea a sanctionat si fondul de pensii NN cu o amenda record de 750.000 de lei. NN Pensii a decis, insa, sa nu conteste amenda.Cum s-a derulat procesulAvocatul Cosmin Vasile, care o reprezinta pe Raluca Tintoiu, a solicitat astazi in primul rand convocatorul de sedinta al ASF, mai ales ca era vorba de o sedinta extraordinara si nu una obisnuita. "Cerem sa vedem necesitatea convocarii. Instanta trebuie sa aprecieze toate aspectele care au stat la baza actului administrativ in baza caruia s-a dat sanctiunea", a aratat aparatorul."Exista mai multe dispozitii legale, si una, intr-un regulament ASF, care nu este public, din care rezulta ca cvorumul este de 6", a explicat avocatul Cosmin Vasile.Acesta a mai cerut un act, privind normele interne de organizare a ASF si pentru a stabili cvorumul sedintei.Avocatul sustine ca, potrivit infomatiilor pe care le detine, pentru ca ASF sa tina o sedinta, este necesar cvorumul de 6 membri. Decizia de sanctionare a Ralucai Tintoiu s-a luat intr-o sedinta in care cvorumul a fost de 5 membri. "Este un motiv vadit de nelegalitate", a precizat acesta.ASF: "Nu sunt utile cauzei"Pe de alta parte, reprezentantul ASF a aratat ca formalitatile de convocare nu sunt opozabile reclamantului, tin de organizarea interna. "Toate procedurile interne nu sunt opozabile reclamantului si nu sunt utile cauzei", a declarat acesta.In ceea ce priveste cvorumul sedintei, reprezentantul ASF a aratat ca, indiferent daca Autoritatea a avut 8 sau 9 membri, cvorumul necesar ar fi de 5 membri.Discutile dintre avocat si reprezentantul ASF au vizat si amenda de 100.000 de lei. Raluca Tintoiu solicita restituirea sumei pe care a platit-o drept contraventie.ASF arata ca banii au fost virati la bugetul de stat, deci nu ar mai putea fi parte in acest proces, pe aceasta solicitare: "Noi nu mai putem face acum restituirea sumei".Avocatul a explicat Curtii de Apel Bucuresti ca raportul juridic este intre autoritatea care a dat sanctiunea si contravenient, iar in caz ca pierde procesul, ASF ar trebui sa restituie banii."A suferit un prejudiciu de imagine"Raluca Tintoiu a mai solicitat proba cu martori, pentru a demonstra daunele morale pe care le-a avut in urma acestei sanctiuni. "Dovedirea prejudiciului de imagine o facem cu proba cu martori, pentru ca exista un prejudiciu de imagine", a aratat avocatul. Acesta a explicat ca ASF a organizat o conferinta de presa in care a prezentat intreg cazul si a anuntat amenda-record.Acesta a aratat ca intentioneaza sa-i cheme la bara, ca martori, pe Mircea Marius Dorin Tiplea, recrutor si specialist in head-hunting, si un profesor universitar specializat in comunicare. De altfel, Raluca Tuntoiu a depus in dosar mai multe articole de presa, pentru a demonstra ca imaginea sa a fost afectata in urma scandalului.ASF se opune audierii martorilorReprezentantul ASF s-a opus audierii martorilor. "Faptul ca se sustine ca la un an dupa amendarea acesteia, se invoca aparitia in presa a unor materiale, ca este un subiect de presa, nu poate fi imputat noua. Presa decide abordarea unor subiecte de interes public. Dosarul nu se solutioneaza in presa, ci aici, in fata dumneavoastra", a explicat acesta.El a aratat ca Tintoiu nu ar fi facut dovada ca a vrut sa se angajeze la alta firma sau sa obtina o alta fucntie, si nu a reusit din cauza acestei sanctiuni. "Din lipsa unor alte elemente probatorii, pe care declaratiile martorilor sa le sustina, simplele marturii ale unor specialisti nu au legatura cu situatia reclamantei," a precizat reprezentantul ASF.Curtea de Apel Bucuresti a amanat pe 18 septembrie acest proces. Instanta insa urmeaza sa se pronunte pe probele solicitate de Raluca Tintoiu si pe exceptia ridicata de ASF.Ce tip de control a existat?La finalul sedintei de judecata, avocatul Ralucai Tintoiu a fost intrebat despre actele pe care ASF le-a depus in dosar.La termenul anterior, instanta a decis ca ASF sa depuna actele privind ce tip de control a fost la NN Pensii, in baza caruia a fost data amenda.Citeste si: A inceput procesul sefei NN Pensii. Instanta obliga ASF sa justifice pe ce baza a dat amenzile record. Avocat: Nu exista vreo dovada a tipului de control"ASF afirma ca a existat un asa-zis control permanent, anterior sanctiunii. Controlul permanent, pretinde ASF, este unul din cele trei tipuri de controale pe care ei le pot desfasura. Numai ca, in concret, la dosar nu exista niciun fel de dovada privind niciun fel de control prealabil aplicarii sanctiunii", arata avocatul.Apararea ASF ar fi ca in Autoritate a existat un control si conditia pentru a da contraventia ar fi indeplinita.Citeste si: NN Pensii nu contesta amenda primita de la ASF si se delimiteaza de directorul general