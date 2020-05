Tanarul care a tras vineri cu arma in timpul scandalului de la Arad a fost retinut

Ziare.

Politia Judeteana Arad a informat ca, in urma cercetarilor facute vineri, tanarul de 22 de ani care a tras focul de arma a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva.De asemenea, in cauza se efectueaza cercetari si sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor, competenta de cercetare fiind declinata Parchetului de pe langa Tribunalul Arad.Un scandal a izbucnit, vineri, in cartierul Aradul Nou din municipiul Arad, intre mai multe persoane. In timpul altercatiei, un tanar a tras mai multe focuri de arma, iar unul dintre proiectile a lovit portiera unei masini parcate, autoturismul fiind al unei persoane implicate in scandal. Cel putin sapte persoane au fost duse la audieri, la sediul Politiei.Un apel la numarul de urgente 112 a solicitat prezenta politistilor in cartierul Aradul Nou din municipiul Arad, unde a izbucnit un scandal si s-au tras mai multe focuri de arma."A fost solicitata echipa operativa formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, care au constatat ca a izbucnit un conflict spontan intre trei aradeni de 20, 30 si 39 de ani si alte patru persoane, cu varste cuprinse intre 22 si 52 de ani, din judetul Timis si judetul Arad. Unul dintre participanti, de 22 de ani, din Arad ar fi executat mai multe focuri de arma, unul din proiectile lovind portiera unui autoturism parcat, proprietatea unuia dintre participantii la scandal", se arata intr-un comunicat de presa al IPJ Arad.In urma controlului facut de politisti in imobilul in fata caruia a avut loc incidentul, au fost gasite doua incarcatoare, unul cu 17 cartuse cu capse nepercutate, calibrul 380 PPU, si celalalt cu 2 cartuse de acelasi calibru.Toate persoanele implicate in incident au fost duse la sediul Politiei pentru a fi audiate.In cauza se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor uz de arma letala fara drept, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si tulburarea ordinii si linistii publice.