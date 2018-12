Un comisar OPC a fost scuipat si batut de un client al unui hipermarket in parcare (Video)

Ziare.

Potrivit sefului CJPC Constanta, Horia Constantinescu, o echipa a comisariatului a mers, sambata, in control la centrul comercial, dar incidentul a izbucnit in parcarea complexului, din cauza unui loc de parcare."Astazi (sambata - n.r.), pe baza unei sesizari din spatiul online, am desfasurat un control operativ la un magazin din complexul comercial. Unul dintre colegii mei prezent la control a fost lovit si injurat in parcare", a precizat Constantinescu.Incidentul a izbucnit din cauza locurilor de parcare, agresorul acuzand ca autoturismul sau a fost blocat de cel al comisarului si a fost filmat chiar de catre cel agresat.Pe imagini se vede cum agresorul coboara de mai multe ori din masina, il loveste, injura si scuipa pe reprezentantul OPC, in timp ce sotia il roaga sa se calmeze pentru ca s-a speriat copilul, prezent la scena din masina.Comisarul OPC intentioneaza acum sa mearga la medicina legala pentru un certificat medico-legal si apoi sa depuna o plangere la Politie.