Valentine's Day la Valcea: Doi soti aflati in divort s-au intalnit pe strada si s-au luat la bataie

Cei doi soti s-au intalnit intamplator, vineri seara, pe o strada din Ramnicu Valcea, barbatul fiind insotit de o alta femeie, iar sotia era cu tatal sau.Cei doi, aflati in divort, au inceput sa-si faca reprosuri, iar discutiile au degenerat intr-o, la care au participat toate cele patru persoane.Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, cei patru au solicitat asistenta medicala."Apelantul a spus ca este o singura victima, dar echipajul SMURD sosit la fata locului a gasit patru victime care doresc la spital", au anuntat reprezentantii ISU ValceaPolitistii au deschis un dosar penal pentru lovire si alte violente."A avut loc un conflict spontan intre un barbat de 31 ani si o femeie de 30 de ani, care s-ar afla in procedura de divort. La conflict ar mai fi participat si o femeie de 28 de ani si un barbat de 52 de ani. Politistii efectueaza verificari pentru a stabili cu exactitate cele intamplate", a declarat Catalin Udrea, purtator de cuvant IPJ Valcea.Potrivit reprezentantilor Politiei Valcea, toate persoanele implicate in scandal au fost amendate.