Care sunt cele mai mari pericole la adresa Romaniei? George Friedman: "Apararea trebuie sa se pregateasca pentru neprevazut" - Interviu

Sunt voci care spun ca al treilea razboi mondial a inceput deja, dar nu cu tancuri si avioane, ci economic si informational. Asa e?

Relatia dintre D. Trump si V. Putin reprezinta un mister al istoriei contemporane. Este Donald Trump un pion al Rusiei sau, dimpotriva, ii opune rezistenta reala lui Vladimir Putin?

Franta si Germania vorbesc despre o armata europeana comuna. Efectul va fi scoaterea Americii din campul tactic european? Putin a facut declaratii extrem de binevoitoare in privinta acestei posibilitati.

Care credeti ca sunt pericolele externe care ameninta Romania? Suntem prea dependenti de UE si NATO?

Ziare.

com

Fondator al companiei de previziune si analiza geopolitica Geopolitical Futures si al agentiei Stratfor, George Friedman se afla astazi la Bucuresti, unde se va intalni cu studenti, masteranzi, doctoranzi si cadre didactice ale Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), in cadrul unei prelegeri cu tema "The future for Transatlantic relations. Relevance for Eastern Europe". Inainte de acest eveniment, George Friedman a acceptat sa raspunda in scris la patru intrebari adresate deEu cred ca razboiul este domeniul mortii si al distrugerii. Economia e domeniul concurentei si al comertului. Informatiile sunt domeniul minciunilor si al confuziei. Sunt diferite si fiecare e foarte veche.Propaganda a existat dintotdeauna. Faptul ca acum este distribuita mai mult de Internet decat transmisa din gura in gura nu o face diferita. La fel, folosirea instrumentelor economice pentru a convinge alte natiuni sa isi schimbe comportamentul.Deci acestea nu reprezinta un razboi. Razboiul Rece a fost plin de propaganda si competitie economica. Nu a fost un razboi adevarat.intr-o lunga serie de esecuri. Imaginati-va ca il controlati pe presedintele Statelor Unite. Ar fi cel mai profund secret care se poate imagina, deoarece valoarea lui s-ar evapora daca ar fi descoperit.Si nu faceti confuzie intre Rusia si Putin. Daca Putin ar fi lovit de o masina, Rusia si-ar continua politica.O putere in declin ca Rusia trebuie sa pretinda ca este mai puternica decat in realitate, asa ca se va angaja in tot felul de actiuni care sa o faca sa para importanta.Dar pana acumAsa ca, daca-l controleaza pe Trump, ar trebui sa o faca mai bine. Dar, desigur, nu-l controleaza.Ma intreb cine ar comanda aceasta armata. O armata nu poate fi condusa de un comitet, cineva trebuie sa o comande si, la fel de important, sa aiba ce comanda. Germania aproape ca nu are armata, iar francezii sunt slabi.Si daca vor fi de acord in privinta unui comandant, cat vor cheltui pe armament?Pana acum, nu am vazut decat discursuri si multe tari au respins ideea. Cat despre SUA, cred ca noi am fi incantati ca europenii sa isi asume responsabilitatea propriei aparari.Eu cred ca asa ceva este posibil, din pacate, dar nu sunt surprins ca rusii sunt multumiti.In termeni militari, UE este irelevanta si, cinstit vorbind, asa e si NATO. Nu are nici forta, nici vointa sa apere Romania.Din punctul meu de vedere, rusii, care au reprezentat un pericol real, sunt in declin. Dar Orientul Mijlociu, Balcanii si Turcia nu sunt atat de departe. Acestea sunt amenintari impredictibile, dar apararea trebuie sa se pregateasca pentru neprevazut.Asadar,