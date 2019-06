Cele mai multe atacuri de tip ransomware se folosesc de e-mail

Ziare.

com

Aceasta este concluzia expertilor Eset, intr-un material publicat pe blogul din Romania."Acesta a fost vazut ca inamicul numarul unu, din cauza unor atacuri extrem de mediatizate, cum ar fi WannaCry si NotPetya, care au provocat daune la nivelul miliardelor de dolari, aparand in articole din intreaga lume. Astfel, chiar si o persoana care nu a experimentat o infectie cu ransomware a perceput-o ca pe o amenintare grava", a subliniat Michal Jankech, principalul manager de produs la Eset.Potrivit blogului de specialitate, in timp ce infectia cu ransomware incepe deseori cu un click pe un link suspect sau pe o factura fictiva, e-mail-ul ramane cel mai des folosit mediu pentru distribuirea acestui tip de atac, intr-un proces format din doua etape, in care prima consta in trimiterea unui fisier de download, urmat de ransomware ca o infectie secundara."Ca raspuns la nevoile si preocuparile clientilor, Eset integreaza Ransomware Shield (un modul comportamental specific, cu capacitatea de a detecta ransomware-ul pe baza comportamentului si activitatii sale) in cadrul solutiilor lor de securitate (...) . Cu toate acestea, daca ceva va trece neobservat peste celelalte 11 straturi de securitate, Ransomware Shield va fi activat automat. Pentru a combate aceste scenarii, folositi Eset Dynamic Threat Defense (EDTD) . Acesta ofera un alt strat de securitate pentru produsele Eset, cum ar fi produsele Mail Security si Endpoint. Totodata, utilizeaza tehnologia de sandboxing bazata pe cloud si mai multe modele de Machine Learning pentru a detecta cele mai noi tipuri de amenintari. La final, ca rezultat, atasamentele care au fost clasificate ca fiind rau intentionate sunt eliminate si destinatarul primeste informatii despre detectie", recomanda specialistii.In data de 19 iunie 2019, Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) anunta pe pagina sa de Internet ca un nou val de aplicatii malitioase de tip ransomware afecteaza din ce in ce mai multe institutii din domeniul sanatatii care activeaza in Romania.La scurt dupa acest anunt, reprezentantii Serviciului Roman de Informatii (SRI) au precizat ca patru unitati medicale au afectate de ransomware-ul BadRabbit 4, respectiv: ''Victor Babes'' din Capitala, precum si din Husi, Dorohoi si Alba. Initial, fusese anuntata ca fiind tinta a unui atac cibernetic si Spitalul din Carbunesti, dar SRI a revenit asupra informatiei.Vineri, 21 iunie, specialistii in securitate cibernetica din cadrul Bitdefender, Cyberint al SRI si CERT-RO au constatat, in urma investigatiei derulate, ca amenintarile responsabile de atacurile cibernetice recente asupra unor spitale din Romania sunt Maoloa - care se raspandeste prin e-mailuri cu fisiere atasate infectate, precum si prin accesarea de catre hackeri a instantelor neprotejate de Remote Desktop Protocol (un serviciu de asistenta de la distanta), si Phobos - care se remarca cu precadere prin infectii manuale pe care hackerii le initiaza dupa patrunderea in organizatie prin instante expuse ale Remote Desktop Protocol.Expertii Eset noteaza ca ransomware-ul este un cod rau intentionat care blocheaza sau cripteaza continutul unui dispozitiv si solicita o rascumparare pentru a restabili accesul la date. Prin dispozitive ne referim nu numai la telefoane mobile si computere, ci si la servere si device-uri Internet of Things (IoT)."Prin urmare, daca are loc o infectie ransomware si nu exista vreun back-up al datelor, compania poate pierde, de exemplu, accesul la facturi, clienti si proprietate intelectuala. De asemenea, infectia poate duce la stagnarea nivelului de munca al companiei sau la oprirea integrala a productiei. In functie de specializarea companiei sau a organizatiei, pot avea de suferit si clientii acestora, ceea ce poate duce in final la pierderea acestora in favoarea unui concurent", explica specialistii Eset.Compania Eset a fost fondata in anul 1992, in Bratislava (Slovacia), si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutului malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.