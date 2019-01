Cui foloseste falsificarea trecutului? Prin Iliescu si succesorii sai, Partidul si-a perpetuat dominatia Interviu

Domnule profesor Vladimir Tismaneanu, vedem cum, la rastimpuri, reapare pe agenda publica aceasta tema a Securitatii si a cotrolului pe care aceasta il exercita in Romania postcomunista. Dar nu e vorba despre o dezbatere, despre publicarea unor cercetari noi, ci mai degraba despre manipularea politica a cestei teme. Care este miza?

Dar mai este aceasta tema, a Securitatii, una care sa conteze social, care sa cantareasca in definirea optiunilor politice?

Cum vedeti "dezvaluirile" lui Marius Oprea, sunt ele inocente, exista o miza in toate acestea?

Se vorbeste constant despre "vechea garda" si "noua garda" ale Securitatii. E o discutie legitima? Daca da, care sunt, totusi, aceste factiuni?

A fost criticata o formulare nefericita a lui Dacian Ciolos, din care se poate intelege ca legaturile cu fostele structuri comuniste au fost atat de raspandite in Romania, incat fiecare am avut de-a face cu ele, intr-un fel sau altul. De ce e gresita o astfel de perspectiva?

Aceasta intrebare a anilor 1990, cine a castigat, Partidul sau Securitatea, a primit raspuns? Si ce inseamna victoria unuia sau a altuia?

Este analiza, cel care a condus Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania.Cum se face ca tema "Securitatii" a fost distorsionata si indreptata impotriva lui Dacian Ciolos? Cui foloseste? Acesta a fost punctul de plecare al acestui dialog, in incercarea de a decodifica preliminariile unei campanii electorale in care majoritatea PSD/ALDE va lupta pe toate fronturile pentru a-si mentine puterea.Falsificarea trecutului serveste intereselor unei mafii insetata de averi astronomice si doritoare sa monopolizeze puterea politica si economica. Independenta justitiei le sta in cale acestor borfasi.Ceea ce se urmareste e compromiterea, prin minciuni enorme si dezgustatoare, a celor care se opun autoritarismului cleptocratic.Se reiau aberatiile din "Romania Mare" si "Tricolorul". Se imprastie, deliberat si sistematic, un miros de balta statuta, se arunca laturi si noroi spre personalitatile emblematice ale democratiei liberale.Este un subiect mereu fierbinte, poarta in sine un fel de mister, ceva tenebros si morbid. A fost o institutie tenebroasa si morbida.Trebuie sa accentuam cat putem de inisistent ca Securitatea a fost o entitate criminala pusa in slujba unui regim ilegitim si criminal.Cei care folosesc acum propagandistic tema Securitatii (triada spritului de la Belgrad) sunt exact cei care il romantizeaza pe generalul securist Iulian Vlad.Marius Oprea a renuntat de mult timp la orice urma de inocenta, decenta si coerenta. Face ceea ce face din interes politic si material, cu patima, aviditate si furie.Atacul impotriva lui Dacian Ciolos, asasinarea acestuia in efigie, este parte a unui libret ticalos si pervers menit sa izoleze si sa aneantizeze opozitia democratica din Romania.Nu cred in aceste taxonomii care acopera, mai mult decat descopera. Serviciile din Romania nu sunt vechea Securitate. Dar exista metehne securiste, o forma mentala intemeiata pe suspiciuni si dispret pentru lege.Nu stiu daca Dragnea si Tariceanu au fost securisti, dar modul lor de a actiona este in mod cert inradacinat in acel fetid univers al delatiunii.Oricine a citit "Jurnalul fericirii" al lui N. Steinhardt stie cum privea acel carturar umanist pacatul delatiunii. Nu toata lumea a pacatuit prin denunturi, nu toata lumea a acceptat pactul cu Diavolul. Un var primar al mamei mele s-a spanzurat la Botosani in anii 50 dupa ce a refuzat sa devina informator.Nici eu, nici prietenii mei apropiati n-am avut de-a face cu Securitatea. Cred ca Dacian Ciolos a incercat sa riposteze proceselor de intentie si insinuarilor de tip Tariceanu (prin megafonul Oprea).A admis el insusi ca a fost o eroare de exprimare. Si-a cerut scuze. Stiti vreun alt politician din Romania ultimelor trei decenii care sa o fi facut atat de rapid si de transant?Era in vara lui 2006 cand m-a sunat Traian Basescu la Timisoara unde ma aflam in vizita la prietenii mei dragi Ilona si Mircea Mihaies. Presedintele citise cateva capitole din ceea ce avea sa devina Raportul Final. Il tulburase mai ales cel despre monstruosul experiment de la Pitesti.M-a intrebat atunci: "A existat vreodata un moment in care aceasta blestemata Securitate sa scape de sub controlul Partidului si sa-si faca de cap pe cont propriu?" I-am raspuns ca din prima clipa, atunci cand a fost infiintata sub Lenin, politia politica comunista a fost, vorba lui Felix Dzerjinski, "scutul si sabia Partidului".