Fiul disidentului Ursu acuza: Fosti ofiteri de Securitate i-au favorizat pe cei judecati pentru uciderea tatalui sau

Cazul

Marturia ofiterului

Andrei Ursu: Este o denigrare

Declaratii contradictorii

Cazul subofiterului din Arest

Ziare.

com

Andrei Ursu a depus saptamana aceasta trei plangeri penale la Parchetul Judecatoriei Sectorului 4. Motivul: trei martori audiati in dosarul mortii tatalui sau, la Curtea de Apel Bucuresti, ar fi facut marturii mincinoase. Doi dintre acestia sunt fosti ofiteri de Securitate, Ion Dumitraciuc si Nicu Crisan, iar cel de-al treilea este Ion Dinu, un fost subofiter de paza care lucra in 1985 in Arestul Militiei.Declaratiile facute de cei trei ar fi fost date pentru a-i favoriza pe inculpatii din acest caz. Este vorba de dosarul in care maiorul in rezerva Marin Pirvulescu si colonelul in rezerva Vasile Hodis, fosti ofiteri ai Departamentului Securitatii Statului, sunt judecati pentru infractiuni contra umanitatii.Alti doi inculpati din dosar, fostii ministri de Interne George Homostean si Tudor Postelnicu, acuzati de complicitate la infractiuni contra umanitatii, au decedat dupa trimiterea in judecata.Ion Dumitraciuc este un fost ofiter din cadrul DSS. In 1985, era capitan si avea in supraveghere Institutul de proiectari in constructii (ISLGC), unde lucra Gheorghe Ursu. El a fost chemat ca martor de avocatii lui Pirvulescu si Hodis.Dumitraciuc a fost audiat in aprilie 2018, iar potrivit lui Andrei Ursu acesta ar fi facut mai multe declaratii calomniatoare. Fostul ofiter ar fi facut aceste declaratii in momentul in care a dat detalii despre perchezitia de la domiciului lui Gheorghe Ursu, din 7 ianuarie 1985."Au fost gasite obiecte de imbracaminte, lenjerie intima de dama, de barbat, puse in pachetele, camasi, despre care Ursu Gheorghe declara ca le cumpara din strainatate si le revindea in cadrul institutului sau la vecini.Obiectele mentionate gasite in locuinta lui Ursu Gheorghe au fost puse intr-un geamantan, care a fost luat de maiorul Pirvulescu, cu acest geamantan si cu Ursu Gheorghe ne-am deplasat la DSS - Directia Cercetari Penale. Arat ca in legatura cu pechezitia domicilara a fost intocmit un proces verbal", a relatat Dumitraciuc.Andrei Ursu sustine este vorba de o intentie vadita de a denigra imaginea lui Gheorghe Ursu si de a exagera faptele de drept comun care au fost folosite de Securitate ca pretext pentru ca acesta sa fie arestat de Militie.Interesul ar fi fost favorizarea celor doi inculpati din acest dosar."Aceasta marturie contrazice flagrant procesele verbale intocmite la acea perchezitie si la urmatoarele (inscrisuri atasate acestei plangeri, in copie), semnate si de numitul Dumitraciuc Ion, in care nu se mentioneaza nimic despre obiectele de imbracaminte respective", acuza fiul lui Gheorghe Ursu.Andrei Ursu explica in plangerea depusa la Parchet ca, prin declaratia sa, Dumitraciuc a cautat in mod intentionat sa sublinieze ca tatal sau nu ar fi fost un disident, deci nu ar fi fost motive sa fie persecutat, arestat, anchetat si in final ucis din ratiuni si ordine politice de catre Securitate.Atunci cand a fost audiat ca martor, in aprilie 2018, fostul ofiter de Securitate, Nicu Crisan, a declarat ca in 1990 a participat la ancheta procurorului Dan Voinea asupra mortii lui Gheorghe Ursu."Din verificari nu rezulta ca vreun ofiter de Securitate sa-l fi scos pe Ursu Gheorghe la ancheta din Arestul Militiei", a spus acesta.Declaratia acestuia ar contrazice marturia din 1990 a lui Marian Clita, detinutul care l-a batut pana la moarte pe Gheorghe Ursu. "", declara Clita, pe 21 martie 1990.Andrei Ursu sustine ca Nicu Crisan ar fi ocolit adevarul cu intentia de a-i favoriza pe inculpatii din acest dosar cu care a fost coleg in cadrul Directiei a VI-a a Securitatii statului."Marturia mincinoasa a faptuitorului, avand in vedere calitatea sa, experienta sa si cunostintele despre mecanismul de functionare al Securitatii din perioada comunista (cand a fost ucis Gheorghe Ursu, in anul 1985) si mai ales participarea sa la ancheta referitoare la uciderea lui Gheorghe Ursu este apta sa influenteze legala si temeinica stabilire a situatiei de fapt, a incadrarii legale a infractiunilor si in final solutia care va fi adoptata de instanta in urma cercetarii judecatoresti, prin denaturarea grava si sistematica a adevarului", acuza Andrei Ursu.In cazul subofiterului Ion Dinu, care lucra la Arestul Militiei, acesta ar fi dat declaratii contradictorii in fata magistratilor., la Curtea de Apel Bucuresti, spunea:"Dupa anul 1990 nu am discutat cu niciun coleg despre cazul Ursu. Fiindu-mi citita declaratia data in anul 2002 [2015] in fata procurorului, precizez ca nu am discutat niciodata cu vreun coleg, iar la solicitarea mea, domnul procuror mi-a citit din dosar pentru a-mi da seama despre ce este vorba...", in fata procurorilor sectiei parchetelor militare, a sustinut:"In anul 2002, cand am fost audiat la instanta militara, am mai discutat cu unii colegi cu care m-am mai intalnit acolo si acestia mi-au spus mai multe date. Colegii mi-au spus ca Gheorghe Ursu a fost batut de cei de la Securitate si ca din cauza asta a murit".Andrei Ursu considera ca aceasta marturie contradictorie ar fi fost data cu intentia vadita de a favoriza inculpatii din acest dosar.Mai mult, arata fiul lui Gheorgeh Ursu, Ion Dinu, in declaratia sa din 25 februarie 2015, mai mentioneaza si alte detalii, care au legatura directa cu acest caz."Imi aduc aminte ca ofiterii de Securitate din cadrul Directiei a VI-a Cercetari Penale, care avea sediul in aceeasi cladire cu noi, sunau la seful de schimb si solicitau scoaterea din arest a lui Ursu Gheorghe Emil", declara subofiterul de paza.