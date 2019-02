Iulian Fota: Servicii vs vitamina D - o declaratie iresponsabila, care vulnerabilizeaza Romania. Ce ar trebui sa faca presedintele Iohannis

"Nu contrapui domenii importante, trebuie gasit un echilibru bugetar"

Reactia vine dupa ce Liviu Dragnea a surprins pe toata lumea, duminica seara, sustinand ca vrea scaderea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale si relocarea sumelor respective in domeniul sanatatii, de exemplu pentru a li se acorda gratuit copiilor ... vitamina D."Este o declaratie iresponsabila, din care noi tragem concluzia ca dl Liviu Dragnea habar nu are ce inseamna securitate nationala (sau, termenul folosit de dansul) . Si e o concluzie grava, pentru ca vorbim despre al treilea om in stat.Securitatea nationala reprezinta cea mai importanta politica publica care se ocupa de gestionarea celor mai grave, mai serioase amenintari la adresa unei tari. De aici intrebarea: Lipsa acestei vitamine D este o amenintare la securitatea Romaniei? Si chiar daca ar fi asa (ceea ce eu nu cred si oricum acest lucru trebuie apreciat de specialisti, pe o baza stiintifica), lipsa unei vitamine pune in pericol granitele unei tari, suveranitatea ei? Se constituie intr-o amenintare atat de serioasa incat s-o declari problema de securitate nationala?", a comentatpentruIntrebat daca, tinand cont si de atacurile sustinute din ultimii doi ani ale aliantei PSD-ALDE, ne putem gandi ca Liviu Dragnea si partidele care il insotesc slabesc premeditat institutiile care se ocupa de securitatea nationala, in scopuri obscure, Iulian Fota a spus ca nu are informatii in acest sens."Nu am ceva sa ii reprosez concret dl Dragnea. Eu nu il banuiesc de rea credinta, nu spun ca o face intentionat. Ce vreau sa spun este ca aceasta abordare superficiala, in necunostinta de cauza, in mod clar, prin introducerea de teme false (repet, vitamina D nu e o problema de securitate nationala!), prin denigrarea unor institutii si contrapunerea unor domenii.Un om politic responsabil nu contrapune un domeniu important al unei tari altui domeniu important al tarii.De ambele e nevoie. Or, deja am vazut, ca o prelungire a mesajului dl Dragnea, subiectul rostogolit pe anumite televiziuni. Nu asa se pune problema. Trebuie sa gasim unastfel incat ambele domenii sa fie acoperite cat mai bine. Nu bagi in capul oamenilor ca nu au sanatate publica din cauza serviciilor. Aceasta abordare politicianista face rau. Nu stiu cat de mult, poate vom vedea in viitor, dar in mod clar nu ajuta Romania sa isi protejeze mai bine securitatea nationala", a explicat fostul consilier prezidential.O alta tema falsa introdusa in dezbaterea publica este si chestiunea bugetului, spune Iulian Fota."Ca sa discuti despre cresterea sau scaderea unui buget, trebuie sa iei in calcul si sa prezinti public cateva lucruri foarte importante. In primul rand, agenda institutiei respective. Si cand vine vorba despre securitatea nationala, pui cateva intrebari:Ca sa poti sa discuti in cunostinta de cauza si in mod obiectiv bugetul unor institutii, trebuie sa ai aceste elemente, ca sa vezi daca se justifica alocarea unor bani.Iar pe de alta parte, nici nu poti compara institutii de securitate intre ele. Cand se vorbeste despre SRI si FBI, sa nu uitam ca SRI are atributii constitutionale pe care FBI nu le are. Cum poti sa compari bugetele intre ele, cand SRI, de exemplu, are in atributii protectia antitero a aeroporturilor?Din pacate, si aceasta chestiune a bugetului e folosita tot in sensul denigrarii acestor institutii, in sensul intimidarii lor, in sensul cresterii gradului de neincredere al populatiei", subliniaza acesta.In plus, anul acesta este un an special: Romania detine presedintia Consiliului UE si organizeaza summit-ul de la Sibiu, prin urmare serviciile de informatii au responsabilitati suplimentare, pentru care este nevoie de bani, lucru evident pentru toata lumea."Desigur. In plus, uitati-va: De ce dam 2% din buget Armatei? Pentru ca situatia in ultimii ani s-a degradat, riscurile la adresa tarilor NATO au crescut si ele trebuie sa gaseasca bani sa raspunda eficient.(ati vazut ca anul trecut Occidentul a expulzat peste 100 de diplomati rusi banuiti a fi spioni).Ca sa nu mai spun ca in zona serviciilor, confruntarea deja este dura si sunt suficiente informatii publice ca oamenii sa poata sa inteleaga care este situatia. Deci confruntarea a crescut, amenintarile sunt mai grave si mai bine conturate, pericolul este mare si o spun toti sefii de state occidentale. E aiurea sa te gandesti ca bugetele acestor institutii cresc?! Si nu e, oare, osa ataci bugetele exact cand aceste institutii au nevoie de ele?", intreaba retoric fostul consilier prezidential.In acest context, invitat sa puncteze consecintele retragerii SUA si Rusiei din tratatul INF, Iulian Fota a spus ca acest lucru arata o data in plus "cat de complicate au devenit vremurile"."Evident ca este un alt element de ingrijorare, pentru ca niste reguli pe care cele doua state le respectau (si care erau importante si pentru noi, fiindca in functie de acele reguli ne pliam si noi) au disparut. Pe zona de armament strategic, chiar si nuclear, SUA si Rusia nu mai sunt ingradite acum de tratatele pe care le-au semnat si, ca atare,, nemaiavand regulile, nestiind dupa ce sa ne orientam, intram intr-o zona in care lucruri care altadata nu se puteau face acum se pot face.Daca altadata stiai bine ca nu ai de ce sa te temi de rachetele cu raza medie ale Rusiei, in momentul asta trebuie sa le iei in calcul, sa vezi daca le amplaseaza, pe unde le amplaseaza, ca e clar ca le au. Deci si aceasta iesire din cadrele Razboiului Rece prelungit dupa caderea comunismului trebuie sa fie un, care arata ce vremuri proaste traim. Iar acesta este un argument in plus ca sa nu ne mai jucam cu securitatea nationala, pe care am facut-o varza.Uitati-va: Discutam false probleme, gen prostia asta cu vitamina D, in schimb faptul ca programele de inzestrare (care sunt vitale pentru Romania!) sunt blocate nu deranjeaza pe nimeni. Faptul ca, pentru ca public nu prea sunt informatii, pare sa lase Guvernul indiferent. Asta este buna guvernare, asta este responsabilitate?", a mai spus Iulian Fota.Intrebat daca toate aceste aspecte nu ar trebui discutate in CSAT si daca nu ar fi cazul ca presedintele Iohannis sa ia atitudine, mai ales ca la toate cele de mai sus se adauga si situatia incerta de la sefia Statului Major al Apararii, fostul consilier prezidential a facut apel la politicieni sa nu isi mai bata joc de securitatea nationala."Presedintele ar trebui, asa cum le-a cerut politicienilor sa sprijine acel 2% pentru armata, asa ar trebui sa le ceara sa isi asume in scris, pentru ca e nevoie de asa ceva, sa nu isi mai bata joc de securitatea nationala si sa nu mai bage securitatea nationala aiurea in lupta politica.Sunt probleme grave? Sa le discutam. Sunt critici de facut la adresa unor institutii? Sa fie formulate si sa vedem daca e ceva adevarat. Dar sa nu ne mai jucam cu securitatea nationala, pentru ca nota de plata nu o achita dl Dragnea, e a noastra, a celor care stam si ne uitam cu infrigurare ca vremurile se strica si ai nostri nu sunt in stare sa faca nimic", a conchis Iulian Fota.