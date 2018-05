Marturii dupa 33 de ani: Un asistent medical de la Jilava a povestit judecatorilor ultimele clipe ale disidentului Ursu

Verdict: "Peritonita generalizata"

"Sunt ateu de la varsta de 6 ani, eu jur pe Codul Penal si pe Constitutie, nu pe Biblie", si-a inceput declaratia Ilie Hirsu.Un batranel octogenar, care nu mai vede si nu mai aude bine, asa ca judecatoarea ii repeta de mai multe ori intrebarile. Se sprijina greu in baston, iar din acest motiv marturia o da de pe scaun. Sora sa l-a insotit pana la Curtea de Apel Bucuresti.", a fost juramantul scurt facut de Hirsu.Barbatul lucra ca asistent principal la Sectia Terapie Intensiva la Spitalul Penitenciar Jilava si era de garda in noaptea in care inginerul Gherghe Ursu a fost adus in stare foarte grava. Disidentul fusese batut in Arestul Cercetarilor Penale de cei doi colegi de celula, iar situatia sa medicala grava a impus transferul de urgenta la Jilava.Acum sta pe un scaun in centrul salii de judecata "Constantin Hamangiu" si da detalii despre cum a decurs interventia medicala in cazul lui Ursu. Cum a fost adus cu duba, cine il pazea pe disident si cum a organizat operatia."Am constatat ca este intr-o stare foarte grava. Mi-am dat seama ca are un abdomen acut stadiul II, o peritonita generalizata, am cerut o targa speciala, pentru a-l pregati pentru operatie", povesteste batranul.Hirsu a chemat imediat medicii chirurgi si asistentele, i-a pus doua perfuzii lui Ursu si i-a recoltat sange pentru a stabili grupa de sange."Era foarte deshidratat, am apreciat ca ii va fi necesara transfuzia de sange. Avea o fata pamantie, iar abdomenul era escavat, infundat", a rememorat fostul asistent.Linistea se asterne in sala de judecata. Intr-una din bancile salii sta fiul lui Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, care urmareste cu atentia pledoaria.Ilie Hirsu si-a adus aminte ca a discutat putin, dupa operatie, cu Gheorghe Ursu. "Prima data mi-a spus ca-l doare burta, iar la intrebarea meaEra confuz. Ceea ce s-a intamplat, din punct de vedere medical, se putea vedea in timpul operatiei", a explicat fostul asistent medical.El nu a vazut ca disidentul sa fi prezentat urme pe corp."Mi-am dat seama ca Ursu a fost tinut undeva unde nu i se acordasera ingrijiri de ajunsese in acea situatie. Nu primise nici mancare, nici apa", a precizat acesta.Cel de-al doilea martor audiat miercuri la Curtea de Apel in acest caz a fost un fost ofiter din cadrul Directiei Cercetari Penale a Securitatii.Alexandru Olaru a fost coleg cu cei doi inculpati din dosar. Despre cazul lui Gheorghe Ursu a aflat mai multe dupa 1990, cand erau cautate jurnalele disidentului. In acel caz fusese condamnat un fost coleg al sau, Eugen Grigorescu, pentru neglijenta in serviciu.Declaratia acestuia este relevanta, deoarece Olaru a publicat in periodicul "Securitatea" mai multe articole privind tehnica de lucru in cazul persoanelor care erau nemultumite de oranduirea comunista.El a explicat instantei ca la un moment dat Ceausescu a spus intr-un discurs ca nu mai vrea ca in Romania sa fie infractori politici, iar Securitatea a adoptat un nou plan impotriva celor care erau nemultumiti de comunisti."Mentionez ca, la un moment dat, Nicolae Ceausescu a spus intr-o cuvantare sa nu mai avem infractori politici. Motiv pentru care in situatia in care erau vizate persoane de catre Securitatea statului, orientarea de sus in jos era sa fie identificate infractiuni de drept comun. Acest lucru se intampla mai ales in cazul infractiunii de propaganda impotriva oranduirii socialiste, nefiind vorba de spionaj sau tradare, sau alte infractiuni mai grave", a relatat Olaru.Fostul ofiter a aratat ca stie ca in cazul lui Ursu s-a gasit acasa putina valuta. Fostul securist a confirmat una din teoriile acuzarii.Incercand sa evite un caz de persecutie politica, Securitatea i-ar fi inscenat lui Gheorghe Ursu un caz de drept comun, de detinere de valuta, pentru posesia a 17 dolari, pentru care l-a arestat pe 21 septembrie 1985. Inginerul a murit pe 17 noiembrie 1985, la Jilava, in urma batailor suferite in Arestul Capitalei."Despre domnul Pirvulescu cunosc ca a fost un om foarte serios. Am fost coleg cu el in perioadele 1969-1972 si 1977-1989, pana cand am iesit la pensie. Cu Hodis am fost coleg in perioada 1984-1989. Apreciez ca amandoi aveau o conduita profesionala foarte buna", a aratat Olaru.In cazul trimiterii de informatii catre Europa Libera, fostul ofiter de Securitate a aratat ca se luau masuri de prevenire, era atentionata persoana, dar nu se facea un dosar.Daca masurile de prevenire nu dadeau rezultate, se puteau face cercetari?, a sunat intrebarea avocatului fiului lui Gheorghe Ursu. Acestea erau punerea in dezbatere publica, avertizarea, atentionarea, influentarea pozitiva etc."In functie de natura informatiilor, de calitatea persoanei, de existenta unor grupuri, se puteau efectua si cercetari. Masurile de prevenire se luau de regula impotriva celor care ascultau si colportau stirile de la Europa Libera", arata Alexandru Olaru.Judecatoarea Mihaela Nita, avocatii partilor, procurorul si Andrei Ursu i-au pus mai multe intrebari fostului ofiter de Securitate.Da, am scris. Am scris multe, foarte multe, asa erau ordinele, asa erau legile atunci.Nu sunt nici invinut, nici inculpat. Nu ma judecati pe mine, judecati pe altii.Olaru a aratat ca toate actele de procedura se faceau sub coordonarea unui procuror militar.Cred ca in cazul lui Petre Mihai Bacanu. Pentru o tranzactie cu masini, nu pentru ceva politic. Asa am aflat de la colegi.Cu exceptia acestei cauze, nu-mi aduc aminte de alte cazuri.Procesul uciderii disidentului Gheorghe Ursu continua pe 27 iunie cu noi audieri de martori: fosti colegi de celula ai inginerului, fosti gardieni si fosti ofiteri ai Securitatii.