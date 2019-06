Melescanu admite ca discutia privind relocarea ambasadei din Israel a afectat locul Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU

Ziare.

"Noi, de cate ori intra Romania in competitie, trebuie sa ne asumam responsabilitatea, castigam sau pierdem. Important este ca Romania in aceasta perioada a reusit sa isi relanseze relatiile cu tarile din Africa, Asia, America latina", a raspuns Teodor Melescanu, intrebat daca isi asuma vreo responsabilitate pentru pierderea alegerilor pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Melescanu a afirmat ca "din pacate, orice competitie are unul care castiga si unul care pierde"."Noi am avut 125 de promisiuni scrise de vot pentru Romania care nu au fost respectate", a mai spus Melescanu.Intrebat daca declaratiile despre mutarea ambasadei din Israel au dus la pierderea acestor alegeri, Melescanu a spus: "Poate sa fie o reactie a tarilor arabe, unde, intr-adevar, numarul de voturi a fost mai scazut fata de promisiuni".Romania a pierdut alegerile pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021.Estonia a obtinut un numar mai mare de voturi, fiind aleasa ca reprezentant al Grupului Est-European.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca unele "declaratii politice nediplomatice, iresponsabile si contraproductive" formulate fara mandat si in afara competentelor lor de unii reprezentanti de nivel inalt ai autoritatilor romane au condus la "alienarea sprijinului deja exprimat de unele state partenere si la reticenta fata de candidatura Romaniei"."Eforturile diplomatice depuse au fost, astfel, boicotate, fiind creata impresia, eronata pe fond, a unei lipse de predictibilitate a Romaniei fata de dosare de politica externa importante, sensibile si complexe", arata seful statului.