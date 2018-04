Parlamentul incepe modificarea legilor securitatii nationale: Miza, semnele de intrebare si riscurile pentru Romania

O simpla coincidenta?

Politizam toate serviciile?

Sistemul de securitate nationala, principala legatura cu Occidentul

Cine vor fi profesionistii care vor modifica legile securitatii nationale?

Senatorii si deputatii se reunesc, miercuri, in sedinta comuna de plen pentru a vota, printre altele, infiintarea a doua noi comisii speciale , una pentru Legile Securitatii nationale si una pentru Codul Administrativ.Decizia a fost luata, marti, de Birourile Permanente reunite, asta dupa ce Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, anunta inca de la sfarsitul lunii martie modificarea cadrului general de functionare a serviciilor secrete, precizand ca ar fi vorba despre un pachet de circadin domeniu."Depinde ce vor, pentru ca sunt: cea pe care o astept si eu, cu accent pe chestiuni tehnice si care isi propune modernizarea legislatiei pentru sistemul de securitate nationala, si a doua varianta - abordarea politicianista", a declarat pentru Ziare.com"Stim ca unele dintre legi sunt vechi de aproape 30 de ani, deci demersul de a le aduce la zi, de a le imbunatati este unul firesc, e un demers pe care multa lume l-a solicitat de-a lungul timpului. Insa ma cam intriga un pic faptul ca discutia in Parlament pe acest pachet legislativ incepe imediat dupa ce presedintele s-a hotarat sa o mentina in functie pe doamna Kovesi Daca este abordarea corecta, necesara Romaniei, prin care se doreste crearea unui cadru modern, flexibil pentru sistemul de securitate nationala, e bine, dar daca se are in vedere o abordare politicianista, doar pentru a dilua rolul si influenta presedintelui in zona de securitate nationala, atunci e grav", a adaugat acesta.Iulian Fota subliniaza ca "este foarte important ca, fata de interesul public"."Adica sa isi propuna crearea unui cadru modern pentru securitatea nationala, mai ales tinand cont de vremurile pe care le traim. Sunt vremuri periculoase, proaste, cu multiple provocari la adresa securitatii nationale, vremuri care reclamaE nevoie sa cream un cadru legislativ modern, pentru ca sistemul de securitate nationala sa raspunda eficient nu numai riscurilor clasice, vechi, precum agresiunea militara, ci si riscurilor noi cu care ne confruntam, cum sunt atacurile cibernetice, atacurile informationale etc.De exemplu, in acest pachet legislativ, eu as vedea si legea securitatii cibernetice, pentru ca nu putem discuta despre securitate nationala fara dimensiunea ei, or, stim bine ca acea lege sta in Parlament si isi asteapta randul de o buna perioada de timp. Aceasta ar fi abordarea corecta, de buna credinta si de care Romania are nevoie", a mai afirmat expertul in probleme de securitate.La polul opus se afla cea de a doua varianta posibila, cea politicianista."Daca se urmareste prin acest pachet diluarea rolului presedintelui in sistemul de securitate nationala si transformarea Romaniei intr-o republica parlamentara, asta poate avea ca si consecinta politizarea sistemului de securitate nationala.Sa ne uitam la un serviciu in criza, cum este DIPI, pe care incercam de ani de zile sa il salvam si care a ajuns in situatia asta tocmai din cauza politizarii. O sa ajungem sa avem toate serviciile de informatii in situatia asta exact cand Romania are mai multa nevoie de ele? Se doreste chestia asta? O sa vedem", a adaugat Iulian Fota.Intrebat daca in cel de-al doilea caz am putea vorbi despre o lipsa de profesionalism din partea parlamentarilor sau de mai mult, de exemplu despre o premeditare, Iulian Fota a raspuns: "Odata ce"."Iar aici mai poate fi o idee (care e gresita in opinia mea, dar unii o pot avea): ideea ca daca ai un cuvant greu de spus pe sistemul de securitate nationala ai mai mare forta in relatia cu exteriorul.Aici este o altala care oamenii politici trebuie sa fie foarte atenti. Sistemul de securitate nationala reprezinta principala legatura cu Occidentul in acest moment. Or,Asta si datorita faptului ca actualul context international este foarte prost. Adica tu te astepti ca aliatii sa tina frontul, toti, impreuna, si vedem bine cu cate amenintari ne confruntam, dar in acelasi timp cineva, asa, pe dedesubt, incepe destructurarea sistemului, dezorganizarea lui?!Vorbim despre un proces extrem de delicat. E necesar, dar daca nu e gestionat cu buna credinta si daca nu putem mai intai de toate interesul Romaniei in tot ce facem, vom obtine niste efecte perverse extrem de periculoase pentru noi, ca tara", avertizeaza acesta.Iulian Fota a subliniat si un alt aspect important, legat de profesionalismul si expertiza celor care vor modifica legislatia in domeniu."Parlamentul se angajeaza intr-un astfel de demers fara sa detina prea multa expertiza pe zona respectiva. Chiar as vrea sa stiu care sunt expertii care vor fi desemnati sa lucreze in acest sens. Pentru ca lucrurile depind foarte mult de oameni.Subliniez acest aspect pentru ca lipsa partiala de expertiza, pe care eu o banuiesc, la nivelul politicului poate fi suplinita numai printr-un dialog strans cu institutiile de securitate nationala. Eu sper sa existe o, pentru ca ele vor fi cele care vor trebui sa beneficieze de aceste legi sau se vor incurca in ele daca sunt prost facute, dar si cu, pentru ca securitatea nationala e un bun comun.Revin la dilema initiala: daca ne dorim o abordare onesta, constructiva, profesionista, procesul n-ar trebui sa dureze mult. In acest context international complicat, nu ne putem juca cu sistemul de securitate nationala angrenand o discutie care sa dureze luni de zile. Ca sa ajute pe toata lumea, si institutiile de securitate si pe noi ca tara, procesul trebuie sa fie profesionist si rapid.Daca, in antiteza, vom avea un proces politizat sau cu intentii politicianiste, deprofesionalizat si, din cauza luptei politice, intinzandu-se pe mai multe luni, parerea mea este ca", ne-a mai declarat Iulian Fota.