Pe scheletul underground al Securitatii: avertismentele din 1990 si marii convertiti de azi

Ziare.

com

Le era teama de convertirea fostilor calai in eroi si de caragializarea revolutiei, deturnarea ei oportunist-semidocta, cum ii spune Matei.Trei decenii mai tarziu, Teodor Melescanu este cel care prezideaza sedinta solemna privind Revolutia din Parlamentul Romaniei. S-a produs raul asupra caruia Matei Calinescu avertiza si care a permis, de fapt, cangrenei comuniste sa se strecoare in tesuturile fragile ale Romaniei iesite din foame, frig si mai ales frica.Ion Vianu ii raspunde marelui lui prieten - o amicitie intelectuala rara prin efortul de a o ingriji - cu un avertisment in plus: Securitatea incepe sa activeze underground si sa dezvolte pe scheletul ei structuri mafiote. Frica este in continuare alimentata de santaj - fostii activisti si turnatori sunt inlantuiti de ticalosia si raul pe care il facusera cu propriile maini, in diverse grade si nuante si se unesc pe triburi, intru salvarea propriilor piei si anchilozarea adevarului. Vechile privilegii devin tinta tranzactiilor si sabotajelor.Daca il citim pe Thierry Wolton in volumul despre cum s-a salvat KGB in noua oligarhie a Rusiei vedem acelasi tablou. De altfel, spune acesta, intr- unul dintre interviurile acordate Ziare.com, nicaieri in lume, cu exceptia Rusiei, nu au avut fostele servicii secrete comuniste atata putere ca in Romania:"Eu sunt specializat pe KGB, am scris multe carti despre KGB, despre 'organele statului', cum se numeau atunci. 'Organele' erau structura sistemului, dupa cum bine le spune numele. Un schelet, dar unul metalic, partea de beton-armat a sistemului. Restul era doar umplutura, haine care il acoperau.Iar cand comunismul a fost descarnat, ca sa spun asa, scheletul a ramas. Si inca este in picioare. A stiut imediat sa se reorganizeze. Putin este un produs direct al KGB-ului, precum si oligarhii rusi, in imensa lor majoritate.(...) Problema care ma intristeaza extrem de tare e ca ati facut multi pasi inapoi, cu toate lucrurile care au avansat de pe vremea lui Iliescu si pana astazi.Dar ca popor sunteti atat de infestati de acel schelet, fosta Securitate, incat pana la urma acei indivizi au reusit sa castige. E ca si cum Putin ar pierde puterea si ar reveni, si nu vorbesc aici de rocada cu marioneta Medvedev, nu, Putin si KGB-ul sunt din 2000 oficial la putere in Rusia.In Romania a existat un moment de respiro, in perioada Basescu, insa 'fostii' au fost mai puternici si au reusit sa se intoarca. Cum se explica asta? De vreme ce ei au fost scheletul puterii, ei cunosteau bine cum merg lucrurile, toate filierele, oamenii cheie etc. Asa incat atunci cand vin ceilalti, sa-i numim 'democratii', acestia nu cunosc terenul, sunt foarte slabi in raport cu cei care tin cartile sub masa. Nu-i poti acuza de naivitate, pur si simplu ceilalti sunt prea puternici, tin toate haturile".Thierry Wolton mi-a acordat acest interviu inainte ca Traian Basescu sa fie devoalat el insusi drept colaborator al fostei Securitati, asa cum arata decizia primei instante. Fostul presedinte in mandatul caruia a parut ca scheletul comunist este ingropat este cel care a condamnat comunismul ca regim totalitar criminal si cel care a propus, in numele PPE, o Rezolutie privind adevarul despre Revolutie, in Parlamentul European.Daca nu am avea in fata acest tablou descris de Wolton si care ii angoasa pe Matei Calinescu si Ion Vianu, de departe, am putea crede ca suntem in fata unui etern paradox romanesc, despre care Mihail Sebastian nota undeva ca se poate rezuma astfel: romanului ii este imposibil sa fie incompatibil cu ceva.Scrisorile pe care acesti doi prieteni si le trimit in timpul exilului, publicate intr-un formidabil volum la Editura Humanitas, lasa loc, imediat in 1990, sperantei. Niciunul dintre ei nu indrazneste inca sa se gandeasca la revenirea acasa, exilul insusi fusese teribil si fiecare a facut fata dezradacinarii cu propriile puteri, Matei inghitind somnifere, sa poata dormi, iar Ion calatorind obsesiv.Cativa ani mai tarziu, Matei Calinescu a incercat sa se intoarca acasa, in Bucuresti, dar nu a indurat transformarea substantiala care se petrecuse cu oamenii, dincolo de schimonosirea orasului.Comunismul, in forma lui totalitara si inumana, nu mai e posibil, dar frica, privilegiile, sabotarea societatii vor ramane in fibra pana cand Teodor Melescanu va fi impiedicat sa deturneze oportunist-semidoct Revolutia, iar Ion Iliescu va raspunde pentru tot raul pe care l-a imprimat Romaniei, dar si pana cand cei care au fost delatori si au trecut limita mizeriei nu vor mai indrazni sa spuna ca toti cei care au trait in comunism s-au maculat.Scrisoarea aceasta nu a fost scrisa, Matei Calinescu nu mai e printre noi, dar si daca ar fi scris-o, Iliescu si Nastase nu s-ar fi sfiit sa o ia in ras, iar altii sa rada si ei cu hotote.