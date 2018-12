Premiera in UE: SPP va folosi la summit-ul de la Sibiu o tehnologie imposibil de pacalit

Ce este si cum functioneaza sistemul de recunoastere faciala

Oficialii europeni, prezenti la Bucuresti in perioada 2-5 decembrie, au fost informati in legatura cu pregatirile intreprinse de SPP si au primit asigurari ca toate "posibilele amenintari" din prezent sunt sub controlul ofiterilor care formeaza componenta de securitate romana, in vederea asigurarii securitatii pe parcursul intregii perioade de Presedintie a Consiliului UE.Delegatia europeana a vizitat sediul SPP si departamentele Serviciului, printre care Centrul de Pregatire, fiind prezentate masurile luate din punctul de vedere al instruirii si pregatirii, astfel incat sa se asigure o buna gestionare a evenimentelor ce se vor desfasura in perioada urmatoare.Oficialii europeni au fost informati si despre faptul ca expertii in securitate tehnica din cadrul SPP vor folosi sistemul de recunoastere faciala in cadrul summit-ului care va avea loc in mai 2019 la Sibiu,In conformitate cu jurisprudenta si cu legislatia internationala, tarile care gazduiesc organizatii internationale au responsabilitatea sa asigure securitatea acestor organizatii si a activitatilor intreprinse de acestea. De asemenea, au sarcina sa asigure securitatea si siguranta deplasarilor delegatilor care urmeaza sa participe la activitati.Tarile gazda trebuie sa ia toate masurile preventive si de siguranta fata de organizatiile internationale de pe teritoriul lor si fata de delegatiile care vor veni cu ocazia diverselor evenimente la nivel inalt.Astfel, in contextul preluarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, SPP trebuie sa asigure securitatea evenimentelor gazduite si sa furnizeze, in mod constant, analize privind nivelul de amenintare si sa intreprinda verificari de securitate pentru toti participantii, straini sau de nationalitate romana, prezenti la evenimente.Totodata, pe durata evenimentelor gazduite de Romania, ca tara detinatoare a Presedintiei rotative a Consiliului UE, SPP va colabora cu Departamentul de Siguranta si Securitate al Consiliului UE.Romania va prelua la 1 ianuarie 2019 Presedintia prin rotatie a Consiliului UE. Aceasta este asigurata in prezent de Austria.Sistemele de recunoastere faciala sunt foarte raspandite mai ales peste ocean, fiind folosite inclusiv la cele mai noi modele iPhone si Samsung ca sa deblocheze telefonul si sa autentifice plati.Insa serviciile secrete folosesc o tehnologie mai avansata, care scaneaza fetele oamenilor pe strada si apoi pot detecta un suspect in multime.Este vorba de camere IP care capteaza imaginea completa a fetei si folosesc cat de multe informatii pot. Software-ul introduce apoi algoritmi de computer pentru a construi un set de date de definitie. Aceasta baza de date statistice creste acuratetea sistemului de recunoastere faciala.Iata ce tip de date se retin: lungimea si latimea nasului, adancimea orbitelor, distanta dintre pupile si forma pometilor, ba chiar harta irisului.Toate aceste date vor alcatui un model matematic, pe care computerul il compara cu pozele din baza de date.Recunoasterea faciala este o provocare biometrica. Sistemele de recunoastere faciala sunt una dintre cele mai fiabile modalitati de a oferi recunoasterea faciala intr-o multime si par imposibil de pacalit, pentru ca pot deosebi chiar si gemenii identici.