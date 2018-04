Prima decizie a Comisiei Manda: Va cere idei de modificare a legilor de la Cotroceni, Servicii si multe alte institutii

Ziare.

"Am avut a doua sedinta a comisiei. Am avut pe ordinea de zi aprobarea solicitarii de a trimite adrese spre structurile pe care noi consideram ca au in activitatea lor zona de competenta in ceea ce inseamna securitatea nationala.Potrivit acestor adrese, vom solicita ca in termen de doua saptamani sa primim un raspuns de la aceste institutii sau structuri privind propunerile de modificare a legislatiei in domeniu. Aceste solicitari trebuie sa ne parvina si in format electronic si in format scris, dar sa ne parvina sub forma de amendamente cu articolele care vor sa le modifice si cu argumentele necesare", a afirmat Manda.Potrivit acestuia, structurile de la care vor fi solicitate puncte de vedere sunt: Administratia Prezidentiala, CSAT, SRI, SIE, MApN, MAI, ORNISS, STS, SPP, Curtea de Conturi, CSM, Ministerul Finantelor, DIICOT, ICCJ, Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor, Ministerul Justitiei, Centrul national de raspuns pentru incidente de securitate cibernetica si cele doua comisii parlamentare comune de specialitate.Manda a adaugat ca, probabil, vor fi invitate conducerile acestor institutii la comisie pentru a explica propunerile de amendare a legislatiei."Dupa ce vom primi raspunsul de la institutii, vom decide in comisie daca va fi nevoie sa si invitam conducerile acestor institutii pentru a lamuri propunerile de amendare a legislatiei, daca consideram ca este necesar", a mentionat el.Comisia a mai decis sa solicite Secretariatului general sa puna la dispozitie, tot in termen de doua saptamani, un"Vrem sa vedem cate servicii sunt acolo, care sunt atributiile acestora, care este rolul dintre Parlament si acestea si alte detalii", a adaugat senatorul social-democrat.Comisia speciala va mai cere Birourilor Permanente de la Camera Deputatilor si de la Senat ca toate propunerile aflate in circuitul legislativ in acest moment sa ii fie trimise pentru a fi analizate, "pentru a fi integrate in proiectul privind sistematizarea acestor legi", a spus Manda.El a informat ca initiativele legislative mai vechi de trei ani nu vor fi luate in considerare.Conform lui Manda, sedintele comisiei vor fi de regula publice. Urmatoarea reuniune ar putea avea loc peste doua saptamani, dupa primirea raspunsurilor de la institutii.