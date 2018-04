Prima sedinta a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale

analizarea cadrului normativ actual;

elaborarea propunerilor de modificare;

corelare si sistematizare a textelor legislative care reglementaza materia;

elaborarea unor proiecte de acte normative in domeniile analizate;

centralizarea, in vederea examinarii, a initiativelor legislative care au incidenta in materia securitatii nationale, aflate in procedura celor doua Camere ale Parlamentului.

PSD va avea opt membri in comisie, PNL va avea trei membri, in timp ce ALDE, USR, PMP si UDMR vor avea cate un reprezentant.Comisia care va modifica legile securitatii nationale are urmatoarele obiective:De asemenea, "comisia poate avea rol de initiator al propunerilor legislative in domeniul securitatii nationale, organizeaza dezbaterile asupra acestora si intocmeste rapoartele pe care le va inainta celor doua Camere ale Parlamentului pentru dezbatere si adoptare".In hotararea de infiintare a comisiei speciale se mai mentioneaza ca sedintele sunt, de regula, publice, iar comisia va functiona pe o perioada de sase luni de la data infiintarii, cu posibilitatea ca Birourile permanente reunite sa ceara prelungirea termenului, la solicitarea motivata a presedintelui de comisie.Presedintele comisiei va fi, potrivit unor surse, deputatul PSD Gabriel Vlase, iar PSD va fi reprezentat si de senatorii Claudiu Manda, Adrian Tutuianu, Viorel Salan si de deputatul Gheorghe Caprar.PNL va fi reprezentat de senatorul Ioan Chirtes si de deputatii Ovidiu Raetchi si Razvan Prisca. USR va fi reprezentat de deputatul Claudiu Prisnel, UDMR de deputatul Csoma Bodond, in timp ce ALDE il are reprezentant pe deputatul Gheorghe Cucsa, PMP, pe deputatul Mircea Samartinean, iar grupul minoritatilor, pe Ibram Iusein.Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, cu 208 voturi "pentru", 92 de voturi "impotriva" si trei abtineri, infiintarea Comisei speciale care sa modifice legile privind securitatea nationala PNL a anuntat ca va contesta la Curtea Constitutionala infiintarea acestei comisii , afirmand ca este "un paravan pentru obsesia bolnava a liderilor PSD-ALDE de a decapita serviciile de informatii si de a acapara statul de catre persoane cu comportament interlop".Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Parlament, intrebat despre decizia majoritatii parlamentare de a infiinta o Comisie speciala care sa modifice legile securitatii nationale, ca este important ca acest demers sa fie facut in colaborare cu Presedintia, cu CSAT, cu Guvernul, Armata si serviciile secrete.In acest context, Iohannis a spus ca exista doua scenarii - unul "prost", in care PSD este dornic sa ocupe toate institutiile statului, "sa le acapareze, sa forteze schimbari ale legislatiei in domeniul securitatii nationale, in sensul unui control politic, fara sa colaboreze cu Presedintia, CSAT, Armata, serviciile", iar al doilea scenariu, pe care si-l doreste, ar fi acela in care Coalitia PSD-ALDE coopereaza cu toate institutiile din domeniu.Intrebat daca Administratia pezidentiala a fost contactata in legatura cu infiintarea acestei comisii, Iohannis a spus ca pana acum nu a fost nimeni contactat: "Banuiesc ca dupa ce se infiinteaza comisia speciala, se vor apuca sa isi noteze care sunt partenerii importanti in aceste discutii".