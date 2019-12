Raport CIA: In ianuarie 1990, FSN a cerut sprijinul fostilor agenti ai Securitatii

Ziare.

CIA a publicat documente declasificate partial despre Revolutia produsa in decembrie 1989 in Romania si despre situatia politica din ianuarie 1990.Un raport CIA din 27 ianuarie 1990 arata ca se amplifica "miscarea de contestare" a Frontului Salvarii Nationale, care "nu mai poate ascunde lipsa de credibilitate si disensiunile interne". (...) "Presedintele Iliescu a admis joi ca situatia politica este instabila, avertizand ca s-ar instala anarhia daca s-ar prabusi guvernul provizoriu", se arata in documentul CIA datat 27 ianuarie 1990.Un alt raport CIA, datat 30 ianuarie 1990, avea titlul "Romania: Securitatea revine"."Continuarea demonstratiilor antiregim. Nota: Actualul profil redus mentinut de Securitate probabil se va schimba daca, dupa cum este probabil, FSN va continua sa fie vizat de atacuri din cauza sustinerii cu jumatate de masura a reformelor democratice. Implicarea personalului Securitatii in limitarea protestelor amplifica mult probabilitatea ca demonstratiile antiguvernamentale sa devina violente. Asa cum s-a intamplat in timpul inlaturarii lui Ceausescu, armata romana ar putea juca un rol-cheie in supravietuirea FSN", se arata in documentul CIA din 30 ianuarie 1990. Unele parti ale raportului raman clasificate.