Romania occidentala, puternica si rezilienta - posibile fundamente ale SNAP 2020

Romania are in fata sa ani grei, periculosi, cu multiple amenintari si agresiuni

Vremurile sunt proaste, ce facem?

Criza de coronavirus este doar prima

Cele patru oportunitati

Cateva definiri necesare

Iulian Fota este fost consilier prezidential pe probleme de securitate.

Ziare.

com

Pentru ca au aceeasi miza, protejarea Romaniei si a vietii cetatenilor ei.De ceva timp, MApN s-a angajat intr-un proces de evaluare strategica a efortului de aparare militara, proces identificat sub titulatura de. Am salutat initierea acestui foarte important proces, care, dincolo de rezultatul final, va avea multe consecinte pozitive asupra modului in care MApN isi structureaza gandirea strategica.In plus, printr-o coincidenta favorabila, ASA se suprapune peste efortul necesar elaborarii Strategiei Nationale de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024 (SNAp 2020). Dupa cum se stie deja, legea 203/2015 prevede ca, la sase luni dupa realegere, presedintele Romaniei sa prezinte Parlamentului aceasta strategie de securitate nationala.Din cauza contextului international, care este tot mai periculos pentru Romania, importanta acestor documente este mai mare ca oricand. Pentru ca finalizarea ASA este ulterioara finalizarii SNAp 2020, am sa trec in revista doar cateva recomandari pe care le fac pentru o cat mai buna derulare a procesului de finalizare a strategiei de securitate nationala.Pentru ca schimbarile din sistemul global de state sunt in rau, pentru ca asistam la degradarea ordinii internationale liberale, ceea ce creste semnificativ gradul de pericol la adresa Romaniei, SNAp 2020 este cel mai important document de acest fel din ultimii 30 de ani.Romania are in fata sa ani grei, periculosi, presarati cu multiple amenintari si agresiuni. Vacanta strategica s-a incheiat, suntem deja in cod portocaliu de instabilitate geopolitica, iar tara va trebui sa tranziteze cu bine toata aceasta reasezare globala, in conditiile in care performanta ei politica si strategica este grevata de multiple vulnerabilitati.De aceea, daca ar fi sa sintetizez esenta noii strategii, as folosi abrevierea VRAC: o tara Vulnerabila va trebui sa se dovedeasca Rezilienta in fata multiplelor Agresiuni pe care viitoarele Crize le vor genera. Romania are nevoie de securitate VRAC.Anii buni au ramas in urma noastra. Intre 2004 si 2014, Romania a avut cele mai bune garantii de securitate nationala. Occidentul domina relatiile internationale, legatura transatlantica era solida si functionala, China, chiar daca isi continua ascensiunea, relationa amiabil cu Occidentul, iar Rusia isi exprima nemultumirile la adresa Occidentului in special in forme soft. Chiar si agresiunea impotriva Georgiei, din 2008, a fost locala si de intensitate scazuta.Nivelul de cooperare internationala era unul bun, suficient pentru a gestiona corespunzator criza economica din 2008-2009. De altfel, in 2009 apare G20, solutie satisfacatoare la limitarile G7 si la incapacitatea reformarii Consiliului de Securitate al ONU.De aceea, SNAp-urile de pana acum au fost de pace, de ani buni, marcati de dominatie occidentala, dezvoltare economica si de stabilitate strategica.Anii buni sunt deja in urma noastra si vedem garantiile noastre de securitate diluandu-se. De ceva timp am intrat intr-o perioada proasta, ca urmare a suprapunerii mai multor transformari majore, atat in plan geopolitic, cat si economic sau tehnologic.Asistam la mai multe revolutii suprapuse - geopolitica, tehnologica si de mediu - ce se influenteaza reciproc si in rau. Occidentul, inclusiv SUA, se confrunta cu consecintele unui declin relativ, declin agravat si de propriile greseli de administrare economica sau de gandire strategica.Relatia transatlantica este tensionata la ambele capete, atat americanii, cat si europenii avand zone de divergenta tot mai bine conturate.Globalizarea a fost dezechilibrata prin cresterea Asiei, mai ales a Chinei. Centrul economic de gravitate al lumii se muta din Atlanticul de Nord spre Est.Rusia, convinsa ca are de a face cu un Occident lenes si incompetent, este tot mai anti-occidentala, revizionista si iredentista, modificand granite recunoscute inclusiv de ea, prin forta armelor. Perspectiva de a avea din nou Moscova ca vecin la granitele noastre nu mai pare deloc hazardata, putand astfel pierde principalul castig geoplitic al destramarii URSS.Iar recenta pandemie de COVID 19 nu face decat sa accelereze si sa accentueze evolutii aflate deja in plina derulare, actuala asprime a Chinei din relatiile cu SUA sau cu UE oricum s-ar fi intamplat. Ca si Rusia, si China vrea diluarea influentei globale a Occidentului.De aceea, cred ca urmatoarea SNAp, ca gandire, text si instrumentare, trebuie sa fie altceva decat documentele de pana acum. SNAp 2020 trebuie sa fie mult mai inteligenta, reflectand vremurile pe care le traim, si practica, identificand solutii la problemele noastre de securitate nationala.Este momentul sa privim mai ales spre viitor. Gandirea strategica, care, sa nu uitam, vizeaza Romania si supravietuirea ei, trebuie sa reflecte vremurile proaste pe care suntem obligati sa le traim.Criza de coronavirus este doar prima dintre multiplele crize de supravietuire cu care ne vom confrunta in viitor. SNAp 2020 trebuie sa accepte teza ca vremurile sunt mult mai periculoase decat pana acum, ceea ce reclama o alta abordare, atat din partea politicului, cat si din partea birocratiei sau a populatiei.In definitiv si Constitutia, la articolul 55, prevede ca "cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania". In felul asta, tragand un obligatoriu semnal de alarma, SNAp 2020 ar putea deveni cadrul unui nou si necesar dialog intre politicieni si cetatean, dar si intre institutii, toti fiind responsabili pentru soarta Romaniei.SNAp 2020 trebuie sa plece de la aceasta prima intrebare: Vremurile sunt tot mai periculoase pentru Romania, ce facem? Iar intrebarea este adresata in primul rand clasei politice, care prin insasi esenta ei este principala responsabila de securitatea nationala.SNAp 2020 nu are voie sa rateze aceasta prima mare oportunitate.Viitoarea strategie de securitate nationala trebuie sa valorifice cele patru oportunitati ce-i sunt oferite. In primul rand, continuand ideea din paragraful anterior, SNAp 2020 trebuie sa confrunte clasa politica cu noua realitate geopolitica.In ultimii ani, nu avem niciun semn, nicio pozitionare oficiala dinspre clasa politica, din care sa tragem concluzia ca ei ar intelege gravitatea vremurilor pe care le traim, ca ar intelege ca lumea se schimba in rau.Daca acum 30 de ani lumea se schimba in bine, acum ea se schimba in rau. Cum spunea si altadata cronicarul, este din nou ""!In cel mai bun caz, in ultimii ani, partidele politice au neglijat problematica de securitate nationala. In situatiile cele mai proaste, nu putine, au denigrat sau alterat politica de securitate nationala.Retorica abuziva, falsa, a "statului paralel", acuzatiile nefondate la adresa unor institutii de securitate nationala, politizarea lor pana la utilizarea ilegala ca si garda pretoriana, confiscarea in interes personal a politicii externe sunt tot atatea argumente.Atat pe timpul redactarii strategiei, cat si dupa trimiterea ei la Parlament, ar trebui gandite formate speciale de interactiune intre Administratia Prezidentiala si partidele parlamentare pe tema noii strategii de aparare a tarii.Este o oportunitate ideala, pe care nu avem voie sa o ratam. Nu ne vom mai intalni curand cu asa ceva. Prin insasi caracterul ei national, strategia ne include pe noi toti.SNAp 2020 trebuie sa insiste mai mult pe clarificarile conceptuale, dar sa permita si inovatii. Sa nu uitam ca prima conditie a unui succes practic este o buna cunoastere a teoriei. Pentru ca, daca teoria este gresita, practica ne omoara.Iar cand este vorba de securitate nationala, trebuie luata ca atare aceasta avertizare. In cazurile grave, de esec de securitate nationala, tarile se destrama si oamenii mor. Pe langa clarificarile conceptuale, noua strategie ar trebui sa includa si cateva inovatii conceptuale.De exemplu, as completa formula RAV (riscuri, amenintari, vulnerabilitati) si cu agresiuni. Astfel am avea RAAV. La momentul scrierii acestei analize, Romania se confrunta deja cu mai multe tipuri de agresiuni, cibernetice, de intelligence, subversive, economice.Pe zona militara suntem in mod constant hartuiti, un alt termen care ar trebui utilizat in analiza RAA. Nu in ultimul rand as opera cu un, pentru a scoate in evidenta si vizual importanta gestionarii corecte a vulnerabilitatilor, nevoie evidentiata si de VRAC.Din tot felul de motive, in Romania inca nu exista o unificare conceptuala atunci cand discutam problemele de securitate nationala. Constitutia din 2003 este o buna dovada, operand si cu conceptul de securitate nationala, dar si cu cele de siguranta sau aparare nationala.Pentru a-si intari caracterul integrator, SNAp 2020 trebuie sa contina o definitie a securitatii nationale, tot asa dupa cum trebuie sa clarifice suprapunerea securitate nationala=aparare nationala. Cele doua sunt similare, in actul de vorbire, prima punand accent pe starea finala, iar a doua pe process.Prin aparare nationala obtii securitate nationala, iar securitatea este rezultatul unui efort de aparare nationala. E simplu. Pentru domeniul militar trebuie introdus conceptul de "aparare armata", ceea ce ar clarifica lucrurile.Astfel am ajunge de la ASA la ASAA, analiza strategica a apararii armate, unde MApN are rolul principal. S-ar evita astfel si orice redundanta cu CSAT, responsabil de apararea nationala sau a tarii. Distinctia asta este mai importanta decat credem, daca tinem cont de faptul ca Romania are nevoie si de o ASSN = analiza strategica a securitatii nationale, efort ce ar trebui intreprins de CSAT.Ca si ASA, niciodata in Romania nu am procedat la o analiza strategica a sistemului de securitate nationala. Iar un sistem construit pe bucati si modernizat tot asa are nevoie ca de aer de un astfel de demers.Se vede si cu ochiul liber ca masinaria numita sistem de securitate nationala nu are chiar o functionare corespunzatoare, chiar daca unele institutii functioneaza bine, avand chiar zone de excelenta.O a treia oportunitate a SNAP 2020 este aceea a prezentarii pentru prima data a unei agende de securitate nationala. Sa nu uitam ca strategia este si o "teorie a actiunii". Adica valoarea reala a unei strategii este data de punerea ei in practica. Or, punerea in practica a unei strategii de securitate nationala se face printr-o agenda, Agenda de Securitate Nationala (ASN).Nicio strategie de pana acum nu a avut o ASN bine conturata, clara, pragmatica. Pana in acest moment, nicio strategie nu a definit o lista de prioritati in zona riscurilor si amenintarilor. Ca sa nu mai vorbesc de agresiuni.. Nu operam cu notiunea de "cea mai grava" amenintare. Or, in situatii de suprapunere a amenintarilor, chiar a agresiunilor, este obligatorie o astfel ierarhizare.Cand vasul ia apa, prima data astupi gaurile mari, concentrand acolo efortul. Dupa ce l-ai pus pe linia de plutire, poti aborda o lista mai larga de sarcini. Tot ASN ar trebui sa dea si urgenta anumitor masuri, mai ales, in conditiile in care Romania se confrunta deja cu o serie de agresiuni, aspect explicat mai sus.Dupa parerea mea, toate aceste considerente, de mai sus, reprezinta conditiile minimale pentru a putea descrie urmatoarea strategie ca buna, inteligenta si practica si pentru a putea saluta aparitia ei.In, voi prezenta o posibila structura a acestui document, inclusiv recomandarile mele pentru fiecare capitol. Veti avea acces la idei si propuneri pe care putini in Romania le pot formula.Pana in acest moment, Romania a avut doar sapte consilieri prezidentiali pe securitate nationala. Si imi place sa cred ca am asimilat corespunzator esenta acestei importante functii publice. Textele mele stau marturie in acest sens.