Iohannis l-a trecut in rezerva pe prim-adjunctului SIE, Silviu Predoiu

Silviu Predoiu are 59 ani si este prim-adjunct al directorului SIE din noiembrie 2005. In patru situatii a detinut functia de director interimar al SIE, inclusiv in perioada 2016 pana la numirea lui Gabriel Vlase , luna trecuta.El a absolvit Facultatea de Geologie-Geografie a Universitatii Bucuresti, cursuri postuniversitare in specializarile "Jurnalism" - in cadrul SNSPA si "Gestiunea proiectelor" in cadrul ASE, precum si programe de pregatire specifica organizate de serviciile partenere nord-atlantice.A parcurs toate etapele unei cariere operative si a desfasurat activitate operativa pe mai multe linii de munca - contraspionaj extern, combaterea criminalitatii organizate, antiterorism, protectie interna. Incepand cu anul 2000 a indeplinit succesiv functiile de sef directie, sef directie generala si adjunct al directorului SIE.A fost avansat in gradul de general de brigada in 2004 si inaintat in gradele de general-maior in 2006, general-locotenent in 2008 si general in 2011. Pentru rezultatele foarte bune obtinute in cariera, Predoiu a fost decorat cu Ordinul National " Steaua Romaniei" si Ordinul National "Pentru Merit".