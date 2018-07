SIE face licitatie pentru ecografe cu aplicatii de ginecologie

Ziare.

SIE a lansat o licitatie pe Sistem Electronic de Achizitii Publice pentru cumpararea a doua ecografe multidisciplinare, "cu aplicatii de obstetrica, ginecologie, trans-craniala, abdominala, cardiaca, musculo-scheletala, urologie, vasculara, parti mici si pediatrice".Potrivit caietelor de sarcini, ecografele trebuie sa includa cel putin modurile de scanare B, M, flux color, flux color M, Doppler pulsat, M anatomic, M anatomic curbat, armonice codate, vor functiona cu minimum trei moduri active in acelasi timp si vor include functie de optimizare automata a imaginilor.De asemenea, trebuie sa efectueze calcule renale, cardiace, fetale, multigestationale, ginecologice, vasculare, urologice, Doppler automat in timp real, si vor include tehnologie de procesare a semnalului cu achizitie de minimum 2000 imagini/secunda.Totodata, produsul ofertat trebuie sa fie compatibil sonda tip sectorial arie fazata transesofagiana, ce acopera domeniul 1 - 8.8 MHz, sau superior, program de achizitie 3D, ce include calcul automat, manual si asistat al volumelor, program de achizitie 4D in timp real si program de detectare si masurare automata a leziunilor de la nivelul sanului.Pretul estimat pentru cele doua ecografe este de 453.700 lei, fara TVA.