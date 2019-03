CNAIR a gasit vinovatii pentru lipsa autostrazilor: Romanii de rand, care n-au stiut din timp ce fel de sosele vor

#sieu

Mai mult chiar, parte dintre reprezentantii institutiilor spun ca nu numai statul, ci si oamenii de rand sunt de vina pentru ca tara noastra nu are autostrazi.Inca de luni, Razvan Cuc a anuntat ca nu va participa, pe 15 martie, la ceremonia de inaugurare a metrului de autostrada pe care intreprinzatorul Stefan Mandachi l-a construit de unul singur, la Suceava. Intrebat ce va face, totusi, in cele 15 minute in care mii de romani isi vor intrerupe lucrul - in semn de proteste fata de lipsa autostrazilor - Cuc a raspuns ca va munci, continuandu-si inspectiile pe santierele din tara.Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a anuntat ca institutia a luat act de protestul, dar ca nu va reactiona in niciun fel."Cei care vor sa protesteze protesteaza, cei care vor sa munceasca muncesc", a declarat Alin Serbanescu, pentru Digi FM Serbanescu a mai spus ca - daca ar fi vrut autostrazi - romanii ar fi trebuit sa se hotarasca din timp sa le faca. Din pacate, sustine purtatorul de cuvant al CNAIR, in Romania au fost, de-a lungul anilor, ministri ai Transporturilor care nu si-au dorit autostrazi si abia prin 2012 s-a decis ca acestea ar trebui sa fie prioritate.De fapt, in repetate randuri, Alin Serbanescu a declarat pentruca si societatea romaneasca este de vina pentru ca nu s-au construit autostrazi la timp, in Romania.a declarat anterior Alin Serbanescu pentruSerbanescu a mai explicat pentruca romanii sunt cei care gresesc atunci cand, exasperati de lipsa infrastructurii, preseaza CNAIR sa inaugureze un drum sau sa semneze un contract mai repede decat ar trebui.In schimb, purtatorul de cuvant al CNAIR nu a facut nicio referire la intarzierile enorme in constructia autostrazilor cauzate de documentatii prost intocmite de angajatii institutiei si nici la incapacitatea acestora de a-i stimula pe constructori sa isi faca treaba.