Ministrul de Finante se alatura protestului pentru autostrazi

Vezi AICI mesajele romanilor care cer autostrazi

"Ma alatur acestei actiuni. Da, particip. Am auzit ca vin in fata ministerului din alte structuri si ma alatur, ca toti vor autostrazi", a declarat presei ministrul Teodorovici.Zeci de mii de romani si sute de firme isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00.Protestul inedit este initiativa omului de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.