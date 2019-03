sieu O firma din Oradea si-a suspendat activitatea intreaga zi (Video)

Ziare.

Inca de vineri dimineata angajatii au iesit sa protesteze in strada, cu pancarte in mana. Pe acestea, oamenii au scris "Nu platim taxe hotilor", "OUG 7" cu o bara diagonala, "15 martie greva generala", "Ati reusit, ne-ati unit", "Nu acceptam dictatura", "Onoare, cinste si dreptate", arata eBihoreanul Protestatarii au strigat "Greva generala", "PSD, ciuma rosie" sau "Nu vrem dictatura", in timp ce erau claxonati de soferi, in semn de solidaritate."Noi consideram ca asta e modelul pe care trebuie sa-l urmam. 15 minute pot insemna doar o pauza de tigara, dar noi consideram ca trebuie sa facem o greva generala in toata tara pentru ca tot ce se intampla devine de nesuportat.Sunt milioane de romani care au parasit Romania si pe care i-am dori inapoi, dar nu vor veni atata timp cat suntem condusi de Partidul Comunist, de oameni ca Valcov, Teodorovici, Pablo Escobar de Teleorman (Liviu Dragnea - n.red.).Noi nu vrem sa traim intr-o Romanie pe care ei vor sa o puna pe ecartament rusesc. Vrem sa ramanem in Europa, sa traim intr-un stat de drept, in care legile sa fie egale pentru toti. Platim o gramada de bani ca taxe si impozite si toti acesti bani sunt sifonati prin diverse metode, se platesc o gramada de pensii speciale, iar noi am obosit sa tot platim taxe si impozite fara sa ni se intoarca inapoi aproape nimic", a spus Cosmin Bursasiu, patronul firmei.