Apel comun de la 12 sindicate: Cer eliminarea pensiilor speciale si asigurarea unui venit minim pentru toti cetatenii

"Este nevoie de asigurarea unor masuri de protectie sociala permanente, iar demnitatea umana trebuie sa treaca pe primul loc.," scriu reprezentantii celor 12 sindicate si federatii sindicale, intr-un comunicat transmis martiPotrivit acestora, criza medicala este doar inceputul unei noi etape in existenta umana si este insotita de o criza sociala de proportii. Sindicalistii arata ca prin actiunile Guvernului aproape"Mai mult, avem parte de masuri precum taierea ajutoarelor persoanelor cu dizabilitati de catre Primaria Capitalei, in conditiile in care pensiile speciale sunt mentinute cu sfintenie," arata comunicatul.Sindicatele au facut o lista de 6 astfel de teme si le-au motivat.1.Aceasta va reduce semnificativ impactul social al crizei, aduce siguranta zilei de maine pentru toate persoanele adulte si copiii lor, indiferent de crizele pe care le vom traversa de acum inainte.Asigurarea unui venit minim universal va furniza puterea de cumparare necesara dezvoltarii unei economii locale sustenabile pentru produsele de prima necesitate si functionarea serviciilor publice.Acest mecanism va ajuta atat persoanele care isi pierd locul de munca inregistrat cat si persoanele care lucreaza la negru si care raman si fara acest venit nefiscalizat, fiind si un mecanism de contracarare a muncii la negru.2., prin, compensarea de indata a tuturor sumelor nerambursate de stat etc.3.pentru a permite sindicatelor sa apere drepturile salariatilor si sa garanteze legalitatea actului managerial.4., institutii depasite si aservite unei logici a castigului individual, de multe ori cu incalcarea legii, in detrimentul indeplinirii functiei sociale.5.. Astfel se asigura venituri salariale pentru persoane fara loc de munca si se elimina abuzurile existente astazi cand persoane, in principal cu functii de conducere, dar si persoane care apartin unor grupuri de interese ilegitime ce au confiscat institutii, cumuleaza mai multe contracte individuale de munca sau alte forme de salarizare in sistemul de stat, de multe ori in mod fictive.6.. Definirea clara a notiunilor de pensie si pensionar, in sensul delimitarii clare a pensionarului de cea de salariat. Pensia este o indemnizatie pentru un trai decent la batranete.Viata de pensionar este la fel pentru toti, pensii foarte diferite nu se justifica, obligatia statului este de a asigura un trai decent pentru toti cetatenii, nu de a stabili privilegii.- presedinte Mugurel Popescu;- presedinte Florian Marin;- presedinte Catalin Bazac;- presedinte Cristina Briciu-Dan;- presedinte George Epurescu;- presedinte Georgiana Luca;- presedinte Aurel Curdov;- presedinte Mircea Mincu;- presedinte Voicu Paun;-presedinte Cristian Rudolf;-presedinte Nicu Bunoaica;- presedinte George Garbacea.I.S.