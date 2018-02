BNS: Guvernul pare a fi intrat intr-un delir legislativ continuu in incercarea de a carpi efectele asa-zisei revolutii fiscale

Ziare.

"Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele sistemului de securitate sociala.Refuzul guvernelor de a asculta ne-a adus azi aici. In fiecare saptamana primim cate un proiect de OUG care incearca sa repare efectele revolutiei fiscale sau efectele masurilor de corectie a revolutiei fiscale. In incercarea de a carpi efectele asa-zisei revolutii fiscale, cat si erorile grosolane in reglementare,", se arata intr-un comunicat la BNS remis marti AGERPRES.Confederatia sindicala precizeaza ca, la inceputul lunii februarie, Guvernul adopta OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, iar saptamana aceasta alte doua proiecte de OUG, cu acelasi obiect, urmeaza sa intre in Guvern, unul initiat de Ministerul Muncii, celalalt de Ministerul Sanatatii."Ambele proiecte incearca sa repare ceea ce se mai poate din efectele dezastruoase ale cresterii brutale a fiscalitatii pe veniturile din munca, iar", spun sindicalistii.Potrivit sursei citate, OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal a fost adoptata la inceputul lunii noiembrie, insa abia dupa trei luni Guvernul a sesizat ca prevederile acesteia sunt in contradictie cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si cu cele ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.Incepand de la 1 ianuarie 2018, OUG 79/2017 prevede ca persoanele aflate in concediu de crestere copil cat si persoanele ce beneficiaza de asistenta sociala sunt asigurate in sistemul de asigurari de sanatate fara plata contributiei de asigurari de sanatate."OUG 111/2010 si Legea 416/2001 nu au fost modificate pana in prezent, ca urmare acestea continua sa reglementeze faptul ca pentru cele doua categorii mentionate, plata contributiei de sanatate se asigura din bugetul de stat. Dupa aproximativ 45 de zile Guvernul constata ca nu a prevazut in bugetul de stat pentru anul 2018 sumele aferente pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru cele doua categorii. Drept urmare, vine cu o propunere de act normativ prin care isi ia din sarcina responsabilitatea acoperirii contributiei de asigurari de sanatate pentru cele doua categorii sociale vizate de cele doua acte normative (beneficiarii concediului de crestere copil si beneficiarii de asistenta sociala), lasand ca prestatiile pentru acestia sa fie decontate din contributiile celor ce au contracte de munca", mentioneaza BNS in comunicat.In ceea ce priveste proiectul de OUG initiat de Ministerul Sanatatii, acesta a avut ca obiectiv initial corectarea unei erori produse tot de actualul Guvern. In luna decembrie 2017, prinGuvernul a modificat OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, in ideea de a pune in acord prevederile acestei ordonante cu prevederile deja faimoasei OUG 79/2017."Au scapat insa din vedere faptul ca stagiul de cotizare legat de contributia asiguratorie pentru munca poate fi dovedit doar incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare. In data de 13 februarie 2018, Ministerul Sanatatii transmitea spre aprobare un proiect de OUG care continea un singur articol ce viza prevederile OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, respectiv 'ART. 71. Prin derogare de la prevederile art. 7, in primul semestru al anului 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical'", explica reprezentantii BNS.In acest context, luni, 19 februarie 2018 a fost transmis spre avizare la Consiliul Economic si Social, acelasi proiect initiat de Ministerul Sanatatii, dar cu o forma total diferita, spun sindicalistii BNS, completarea incercand "sa calmeze" situatia creata de OUG 3/2018, in ceea ce priveste veniturile persoanelor aflate in concediu medical."Ca si in cazul persoanelor scutite de impozit, problema nu se rezolva, ci doar se amana. In plus, lipsa de viziune in elaborarea acestui mecanism precum si lipsa de cunoastere a implicatiilor practiceConcret, proiectul de OUG instituie un mecanism tranzitoriu de calcul al CAS, pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018. De la 1 iulie 2018 mecanismul inceteaza sa mai produca efecte, ca urmarein care valoarea neta a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se va reduce.Surprinzator este insa faptul ca prevederile acestui proiect de OUG fac ca tranzitia spre aplicarea integrala a noului tratament fiscal sa fie si mai dificila decat in prezent. Practic, proiectulcreate", arata BNS.Potrivit sursei citate, inainte de 1 ianuarie 2018 o persoana putea beneficia de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate doar daca avea un stagiu minim de cotizare de 6 luni in ultimele 12.Conform actualului proiect, in perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018 o persoana care are stagiu de cotizare de cel putin o luna in ultimele 12 luni beneficiaza de indemnizatie pentru concediu medical.In schimb, de la 1 iulie 2018 se revine la stagiul minim de cotizare de 6 luni in ultimele 12 luni."Situatiile generate sunt de-a dreptul absurde. O persoana care s-ar angaja in luna mai 2018 poate beneficia de indemnizatie de concediu medical in luna iunie 2018 (are minim 1 luna de cotizare), in schimb in luna iulie 2018 nu mai are acest drept pentru ca nu are minim 6 luni de cotizare in ultimele 12 luni", avertizeaza reprezentantii BNS.Sindicalistii vin si cu situatii concrete pentru cele doua perioade, respectiv 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018 si incepand cu iulie 2018."Sintetizand efectul proiectului OUG: doua persoane cu acelasi salariu brut in decembrie 2017, una a primit compensarea pentru cresterea contributiilor sociale, cealalta nu, incepand cu 1 iulie 2018. Prima persoana primeste o indemnizatie neta de 2.835 lei, iar cealalta persoana primeste o indemnizatie neta de 2.362 lei.Doua persoane cu indemnizatii de asigurari sociale identice in valoare bruta 4.200 lei, cu stagii de cotizare si baze de calcul identice: una intra in concediu medical in 29 iunie 2018 si are o indemnizatie neta de 3.676 lei, in timp ce cealalta intra in concediu medical pe 1 iulie 2018 si are o indemnizatie neta de 2.835 lei", mai arata reprezentatii BNS.