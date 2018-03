Boicotul profesorilor afecteaza simularea la evaluarea nationala. Unde nu se sustine testul

Ziare.

Astfel, la ora 9:30, situatia de la Ministerul Educatiei arata ca: "Dupa datele noastre, simularile nu se desfasoara in sase unitati din Prahova si 14 din Harghita".Boicotul FSLI nu a afectat scolile din Capitala, conform informatiilor oferite de Inspectoratul Scolar Bucuresti."In, simularea se desfasoara in toate unitatile de invatamant, gimnazial si liceal, unde exista clasa a VIII-a. Nu am avut probleme deosebite. Sunt inscrisi 13.689 de copii.Sunt inregistrate 102 cazuri speciale, care, cu aprobarea Comisiei Municipale, sustin examenul in conditii deosebite (fie ca sunt in spital, fie acasa etc). Pana la ora 10:30 nu au fost inregistrate probleme deosebite", ne-a declarat Marian Banu, purtatorul de cuvant al ISB.De asemenea, acesta ne-a precizat ca tot astazi sustin probele de compentente ale examenului de Bacalaureat elevii care nu le-au putut sustine saptamana trecuta, din cauza ca s-au inchis scolile "Este o nota a Ministerului Educatiei Nationale. Fiind vorba despre un examen national trebuie aprobarea ministerului. Astazi se sustin in licee, pentru ca e vorba doar despre cativa copii", a mai explicat Marian Banu. Duminica, profesorii in 1.100 de scoli au anuntat ca vor boicota simularea examenului de evaluare nationala , pe fondul nemultumirilor legate de felul in care Guvernul si Parlamentul raspund solicitatarilor sindicatului. Ministerul raspunde, si le spune profesorilor ca boicotul nu e o solutie.Prin urmare, cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala, din perioada 5-7 martie 2018."Membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018", a anuntat Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant duminica.FSLI a precizat ca angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor celor doua Camere din Parlamentul Romaniei, la solicitarile lor. In replica, tot duminica, ministrul Educatiei a facut un apel catre profesori sa renunte la boicotarea simularii evaluarii nationale de luni, amintindu-le ca "tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018"."Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic. Ministrul Educatiei Nationale le reaminteste reprezentantilor sindicali ca ne aflam in plin proces de renegociere a contractului colectiv de munca si, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au angajat sa nu declanseze conflicte de munca", se arata intr-un raspuns al ministrului Valentin Popa catre Ziare.com.Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018.