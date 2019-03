Doua sindicate de politisti sustin protestul pentru autostrazi 15-15-15: Puteti sa... vi se faca brusc foame la ora 15:00!

Mesajul ROPOL

"Ne alaturam apelului civic lansat pentru a trage un semnal de alarma fata de incompetenta guvernantilor in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania.In acest sens, colegii nostri care sunt in asentimentul acestei actiuni si care vor fi in serviciu in data de 15 martie, la ora 15:00, se vor opri din munca si vor iesi din birouri in afara unitatilor, iar cei care sunt in teren se vor pozitiona la coltul unei intersectii", anunta EUROPOL, intr-un mesaj.Potrivit sindicatului, acesta este un demers venit in mod firesc, in contextul in care politistii sunt printre cei mai afectati, alaturi de soferi, de lipsa autostrazilor in Romania."Spunem asta deoarece este cunoscuta practica sefilor din Politia Romana care se pun pres in fata oamenilor politici din administratiile locale/centrale si percuteaza imediat cand li se cere sa planteze cate un politist in intersectie pentru dirijare sau la orice alte evenimente pentru fluidizarea circulatiei", conchid politistii. Pe de alta parte, ROPOL isi indeamna membrii sa ia o pauza de la lucru la ora 15.00: "Puteti sa... vi se faca brusc foame la ora 15:00!""Daca nu ne putem mobiliza pentru noi, pentru drepturile noastre legale, poate o facem pentru Romania... E nevoie doar de un gram de curaj!", scrie ROPOL pe pagina de Facebook.