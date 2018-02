Sindicalistii vor da in judecata Guvernul pentru scaderile de venituri: Nu se poate sa fie afectati doar 3% din bugetari

Nu se poate sa fie afectati de scaderi doar 3% din bugetari

Ziare.

com

"Sunt trei acte normative: Legea 153 (Legea Salarizarii), Ordonanta de Urgenta 79, cea care modifica Codul Fiscal si transfera contributiile de la angajator la angajat, si mai exista o ordonanta foarte importanta, Ordonanta 70/2017. Aceasta spune ca sumele aferente contributiilor, asa cum au fost stabilite prin Codul Fiscal, au fost avute in vedere atunci cand s-au identificat cresterile salariale din 2018, prin Legea Salarizarii.Avand in vedere ca o parte dintre functionarii publici si personalul contractual, o parte dintre angajatii administratiei publice au beneficiat de o crestere de 25% si implicit de suportarea sumelor aferente transferului contributiilor, altii, aproximativ 30.000 de oameni din administratia publica centrala, nu au beneficiat de o crestere de 25%. Ori au beneficiat partial ori nu au beneficiat deloc.Asta duce la faptul ca nu au putut suporta nici contributiile decat din netul existent. Din punctul nostru de vedere este discriminare, pentru ca statul pentru aceleasi contributii pentru unii a suportat sumele aferente acestor contributii, iar pentru altii nu a suportat.Automat fiind un element de discriminare noi facem o actiune in instanta", a declarat pentrupresedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu.Acesta a precizat ca inca nu au depus actele, dar in cateva zile vor rezolva toate aspectele si vor inainta actiunea in instanta."Deja documentele sunt transmise si la cabinetul de avocatura si departamentul nostru juridic lucreaza la aceasta actiune in instanta. Inca nu am depus, o depunem zilele acestea. Am cules informatiile pana la aceasta ora din partea angajatiilor teritoriali si trebuie sa le grupam, sa le punem pe actiuni, pe institutii si sa le trimitem la judecatoriile teritoriale si centrale", a punctat el.Oprescu a explicat ca dintre cei 70.000 de angajati din administratia publica centrala sunt afectati 30.000, adica aproximativ 40%, adaugand ca asta inseamna ca nu au cum sa fie afectati de scaderi doar 3% din totalul bugetarilor, asa cum a sustinut ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu."Din punctul nostru de vedere, au pierdut undeva la 40% din administratia publica centrala la salariu. Din 1.250.000 de bugetari din Romania numai cei cu part time erau 170.000. Asta inseamna peste 12% numai componenta asta de part-time. Nu avea cum sa fie doar 3%", a explicat liderul sindical.Acesta ne-a spus ca are datele doar pe administratia publica centrala si ca in administratia publica locala situatia este mai clara si ca sunt foarte putine cazuri in care salariile au scazut."In administratia publica locala exista primari, majoritatea, care au inteles rolul pe care il au de a suporta aceste contributii si au majorat salariile angajatilor, astfel incat sa nu se piarda la net. La primarii si consilii judetene fenomenul este restrans si doar punctual. Acolo vom avea o interventie punctuala, daca este cazul", a adaugat Oprescu.Si presedintele Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a avertizat, in 2 februarie, ca transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat va determina o scadere a salariilor. Liderul sindical a atras atunci atentia asupra faptului ca urmeaza scaderi ale lefurilor in sectoare prioritare de activitate, printre care Invatamant, Sanatate si Agricultura.Bogdan Hosu sustinea ca modul in care a fost gandit transferul de contributii de la angajator la angajat sta la baza scaderilor salariale.