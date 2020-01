Sindicatul reclama nereguli la Ministerul Culturii: Hair stylisti detasati pe salarii de pana la 13.000 de lei!

Ziare.

com

In plus, sindicalistii fac apel la premierul Ludovic Orban sa intervina."Auditul financiar asupra contului anual de executie a bugetului de stat pentru anul 2018 a scos la iveala faptul ca 14 persoane, printre care chiar hair stylisti, au fost detasate in Ministerul Culturii, de la societati comerciale, cu incalcarea legii.Aceste persoane au primit salarii de aproape trei ori mai mari, fata de cat prevede grila de salarizare din Ministerul Culturii, raportata la Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.(...) Persoanele detasate din societati comerciale au ocupat functii de consilieri in cadrul Ministerului Culturii, pe. Asta in conditiile in care remuneratia maxima prevazuta de grilele de salarizare era de aproximativ 5.000 de lei brut/luna", sustine sindicatul intr-un comunicat remis joi"Sunt nereguli foarte mari descoperite chiar de Curtea de Conturi, in urma controlului realizat in 2019.Din pacate, ministerul le-a ascuns sub pres, asa ca noi le facem publice. Am inteles de abia acum de ce Ministerul Culturii nu a avut bani sa platesca drepturile salariale cuvenite. Banii au mers la persoane din mediul privat, detasate pe salarii uriase. Este o bataie de joc, pe banii cetatenilor!", sustine Ana Marin, presedintele sindicatului Culturalia, infiintat in 2017 si membru BNS.Sindicatul i-a solicitat oficial ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, sa spuna public cine sunt persoanele detasate si sa demareze o ancheta interna, insa s-a "lovit de un raspuns sec, prin care ni s-a comunicat ca nu avem acces la aceste informatii".Asa ca sindicalistii fac apel la prim-ministrul Ludovic Orban si ii cer sa intervina si sa ceara o ancheta a Corpului de Control al Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Culturii. "In caz contrar, ne vedem nevoiti sa apelam la justitie", ameninta sindicatul.Sursa citata sustine ca raportul Curtii de Conturi la care se face referire arata si alte nereguli, la capitolul achizitii publice.De exemplu, Ministerul Culturii ar fi incheiat un contract cu o firma privata, avand ca obiect prestarea serviciior de monitorizare si control al echipamentelor din Corpul tehnic din imobilul situat pe Bulevardul Unirii nr 22."Serviciile au fost decontate de Ministerul Culturii, fara ca institutia sa primeasca rapoartele zilnice de monitorizare a acestor echipamente, asa cum prevede contractul. La acest capitol au fost depuse lunar aceleasi hartii, fara indicatori de masurare, cum prevede contractul. Curtea de Conturi a gasit doar niste rapoarte repetitive pe care scria", acuza sindicalistii."Credem ca nimeni nu poate fi mai presus de lege. E nevoie de o ancheta care sa arate cine a incalcat legea. Pe de alta parte, ne ingrijoreaza lipsa de transparenta a actualului ministru al Culturii, care arata ca nu ii pasa de modul defectuos in care au fost cheltuiti banii institutiei pe care o conduce.Speram ca ministrul Culturii nu apara interesele unui grup de persoane, in detrimentul interesului institutiei pe care o conduce", a adaugat Ana Marin.