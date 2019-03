Cadavrele a doua surori gemene din Romania descoperite intr-un parc din Paris

Ziare.

Femeile se numeau Lucretia si Mariana, erau nascute in decembrie 1970 si aveau domiciliul in Bucuresti conform actelor lor de identitate care au fost gasite asupra lor.Cadavrele au fost descoperite vineri dimineata in jurul orei 7:15.Un barbat care se plimba prin parc a observat cadavrele celor doua romance, in lacul din parcul Montsouris din Paris, intr-o zona in care adancimea apei este de numai 85 de centimetri.Din primele informatii se pare ca cele doua s-ar fi sinucis, intrucat pe o banca din apropiere a fost gasita o scrisoare de adio.Cele doua femei aveau fetele acoperite cu esarfe si nu au putut fi salvate.